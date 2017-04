Cientistas norte-americanos desenvolvem tecnologia para construir casas em Marte

Os pesquisadores da Universidade da Califórnia encontraram uma forma de produzir blocos de pedra para a construção de edifícios em Marte a partir dos materiais existentes no solo do planeta.

De acordo com os resultados da pesquisa, o solo semelhante ao de Marte pode ser transformado em blocos com ajuda da força da pressão.

?Os cientistas perceberam que, sob pressão, as partículas do solo se unem devido à existência de grande quantidade de óxido de ferro, o mesmo que dá a coloração vermelha à superfície do planeta.

?Em resultado de tais manipulações, os cientistas obtiveram blocos resistentes que podem ser utilizados para a construção de edifícios em Marte.

