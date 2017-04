Festivalda Matemática: Sesi oferece atividades gratuitas para aprender brincando

A matemática está em todo lugar, mas como enxergar, no lugar do “bicho-papão”, uma disciplina divertida?

Para ajudar nessa resposta, a Arena Sesi Matemática estará presente, de hoje (27) a 30 de abril, no Festival da Matemática. Realizado na cidade do Rio de Janeiro pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) e pela SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), o evento tem o objetivo de aproximar a disciplina da sociedade e marcar o início do Biênio da Matemática no Brasil.

Na Arena Sesi Matemática, os visitantes vão ter a oportunidade de experimentar atividades ligadas à matéria de um jeito diferente do que se vê nas salas de aula: triciclo com rodas quadradas, games, labirintos, quebra-cabeças, brincadeiras com peças de Lego e uma “máquina fantástica” - que desafia os curiosos a descobrir se a ordem dos fatores vai mesmo alterar o produto – são algumas das atrações.

As atividades do Sesi, todas gratuitas e abertas ao público, estarão na Nave do Conhecimento do Engenhão, um dos polos do Festival.

Horário de funcionamento: nos dias 27 e 28, de 9h às 17h; nos dias 29 e 30, de 10h às 18h.