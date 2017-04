ANM celebra a posse de Maurício Gomes Pereira como Membro Titular 

Acadêmicos, amigos e familiares do Dr. Maurício Gomes Pereira se reuniram para celebrar a Sessão Solene de Posse do médico como Membro Titular da Cadeira 16 da Academia Nacional de Medicina. A Solenidade foi realizada no último dia 25, terça-feira, no Anfiteatro Miguel Couto, e teve requintes da tradição da quase bicentenária instituição.

Diante de auditório repleto de familiares, amigos, colegas de trabalho e Acadêmicos, o Professor foi conduzido por Comissão de Honra formada pelos Acadêmicos Pietro Novellino, Adolpho Hoirisch, Celso Marques Portela, Hiram Lucas, José Augusto Messias, Aderbal Sabrá e Daniel Tabak. Após proferir o tradicional juramento Acadêmico, que fala sobre a lealdade e a fraternidade dos membros da Academia Nacional de Medicina, Maurício Gomes Pereira recebeu do Presidente Acadêmico Francisco Sampaio, o colar e medalha Acadêmica. Para a entrega do Diploma, foi designado o Acadêmico José Galvão Alves, que expressou júbilo pela posse do novo imortal.

Mesa Diretora da Sessão Solene de Posse

A saudação do novel Acadêmico ficou a cargo do Acadêmico Omar Lupi da Rosa Santos, que fez apresentação ressaltando não apenas os atributos acadêmicos do epidemiologista, mas também sua trajetória pessoal, destacando seu espírito dedicado. Em sua apresentação, o Acadêmico discorreu sobre o trabalho realizado por Maurício Gomes Pereira em órgãos como CNPq, CAPES, FINEP, UNESCO, a Rede Brasileira de Informação para a Saúde, dentre outras.

Iniciando seu discurso de posse, o Acadêmico agradeceua todos os presentes por tomarem parte nesse momento ímpar de sua trajetória pessoal e profissional.Segundo o novel Acadêmico, é uma honra integrar a egrégia instituição, por onde passaram os grandes nomes da medicina e da história brasileira.

Após relembrar algumas importantes passagens de sua carreira, Maurício Gomes Pereira apresentou um breve histórico da Cadeira 16 da Secção de Medicina, cujo patrono é Érico Marinho da Gama Coelho. Abordou também a trajetória dos demais ocupantes da cadeira, a saber: Gabriel de Andrade, Luiz Amadeu Capriglione e João Peregrino da Rocha Fagundes Júnior. O antecessor do Dr. Maurício Pereira foi o Acadêmico Júlio Studart de Moraes, Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Diretor do Serviço de Clínica Médica da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, falecido em 15 de agosto de 2015.

Ao final da solenidade, como se tornou uma tradição desta gestão, o Presidente Acadêmico Francisco Sampaio fez leitura de trecho da “Oração a nossos pares”, do inesquecível Acadêmico Álvaro Cumplido de Sant’Anna, que, segundo o Presidente, resume tudo aquilo que um Acadêmico deve ser e deve fazer por esta casa. Segue:

O novel Acadêmico Maurício Gomes Pereira

“Quem não trabalha pela Academia quando nela ingressa é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela Academia quando nela é recebido juntando um tijolo trai a sua esperança. Serás um judas que iludiu a sua confiança. Atraiçoa os que fraternalmente o acolheram. Roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na Academia só não será grande quem já nasceu para continuar pequeno. Para isso suceder, o imprevisível aconteceu. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu foi mercê de doloroso equívoco, o que não é próprio dela, a Casa desejada. O peristilo é grandioso, mas é próprio da natureza humana tentar alcançar o que parece inatingível.”.

Em seu discurso, lembrou a campanha serena realizada pelo Acadêmico, ressaltando os inúmeros títulos e a determinação do mesmo para integrar a Academia Nacional de Medicina.

O Professor Maurício Pereira Gomes é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1962). Tem o título de Mestre pela Universidade de Bruxelas (1974), e de Doutor pela Universidade de Columbia, em Nova York (1977). É professor titular da Universidade de Brasília, onde, mesmo aposentado continua em atividade na pós-graduação, como orientador de alunos de mestrado e doutorado. É autor de diversos livros e de quase uma centena de artigos publicados no Brasil e no exterior. Foi membro do comitê assessor de pesquisas da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, além de ter prestado consultoria a entidades brasileiras e organismos internacionais, proferindo palestras e ministrando cursos sobre temas relacionados à saúde, epidemiologia e editoração científica.

Fez treinamento em Clínica Médica, Nutrição, Doenças Infecciosas e Saúde Pública nas Universidades de Madri e Bruxelas. Sua vida acadêmica se desenvolveu na Universidade de Brasília, com participação em ensino, pesquisa, extensão, administração e orientação de alunos de graduação e pós-graduação. Foi um dos organizadores e redatores do livro “Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: Conceitos e Aplicações”. Também é autor dos livros “Epidemiologia: Teoria e Prática e Artigos Científicos: Como Redigir, Publicar e Avaliar”. Hoje atua principalmente nas áreas de epidemiologia, informação para a saúde e comunicação científica.