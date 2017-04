'The Guardian': Facebook sob pressão após homem matar filha e transmitir ao vivo 

Matéria publicada nesta terça-feira (25) pelo jornal britânico The Guardian conta que um homem na Tailândia matou a filha de 11 meses ao vivo pelo Facebook e depois se suicidou diante da câmara.

Guardian destaca que o crime surge alguns dias depois do vídeo de um homicídio nos Estados Unidos ter sido transmitido através do Facebook.

De acordo com a agência de notícias France Presse, foram os amigos do homem que advertiram a polícia de Phuket, no sul da Tailândia.

"Já estavam mortos quando chegamos ao local" na segunda-feira à tarde, disse o tenente Jullaus Suvannin, um dos primeiros a chegar à cena do crime.

Guardian lembra que este assassínio seguido de suicídio ocorreu alguns dias depois de um homicídio em Cleveland, Estados Unidos, em que um homem de 37 anos matou um homem de 74 anos, divulgando o vídeo do homicídio na rede social Facebook.

Após ter sido identificado pela polícia, o autor do crime acabou por se suicidar após uma perseguição policial, acrescenta o diário.

Depois deste crime, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que iria fazer de tudo para evitar uma nova tragédias deste tipo.

"Temos muito trabalho. Vamos continuar a fazer tudo o que pudermos para evitar este tipo de tragédia", declarou Mark Zuckerberg, que também assume a presidência executiva do Facebook, na semana passada, um dia depois de ser conhecido o caso de Cleveland.

