MIS participa do Festival da Matemática em Botafogo

Já imaginou unir matemática, imagem e som? Foi pensando nisso que o MIS – Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro aceitou o desafio do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) para participar do Festival da Matemática, que acontece de 27 a 30 de abril, em Botafogo.

O evento, que é gratuito e voltado para o grande público, tem atrações para todas as idades e vem recheado de atividades lúdicas, como palestras, exposições, filmes e jogos eletrônicos. Para participar, basta se inscrever no site: www.festivaldamatematica.org.br

Abrindo os trabalhos, no dia 27, os musicólogos do MIS Alexandre Loureiro e Pedro Paulo Júnior ministram a oficina 'Matemática e ritmo: tempo e compasso na música', voltada para crianças a partir dos 12 anos e adultos. A atividade irá mostrar algumas relações da matemática com a representação gráfica da música, desde o histórico da notação musical tradicional no Ocidente, até a parte prática, em que serão experimentados jogos rítmicos usando outros tipos de notação gráfica, como figuras geométricas, hexagramas do I Ching, entre outras.

Já em 'Corpo e ritmo: a matemática intuitiva', ministrada por Pedro Dias, responsável pelo setor sonoro do MIS, será introduzido o Método Passo, em que o corpo é o ponto de partida para o desenvolvimento das noções de pulso, da formação dos tempos musicais e suas divisões. Crianças a partir de 10 anos já podem participar.

Acervo MIS Coleção Augusto Malta Avenida Atlântica

Outras oficinas se destacam ao longo do evento. Entre elas, 'A matemática no processo de composição musical', 'Matemática e ritmo: tempo e compasso na música' e 'A matemática na representação gráfica da música', todas ministradas pela equipe do MIS e voltadas para o estudo do ritmo e para auxílio no desenvolvimento da percepção musical.

O MIS também estará presente no evento, através da exposição '+ Copacabana: a matemática do chão ao museu'. A mostra exibirá como a matemática pode estar presente em tudo que alcança o olhar humano, inclusive debaixo de nossos pés. Para contar essa história, o acervo iconográfico do MIS será usado, através de imagens do bairro, que retratam a relação da matemática com as ondas do famoso calçadão. Estarão presentes a inspiração portuguesa, a década de 70, o projeto paisagístico de Burle Marx até os dias atuais, com a construção da nova sede do museu, na Avenida Atlântica. Todo esse acervo expográfico faz parte das três coleções mais históricas da instituição: Augusto Malta, Guilherme Santos e Coleção MIS.

Serviço: MIS participa do Festival da Matemática

Data: 27 a 30 de abril, das 9 às 18 horas

Local: Escola Eleva - Rua General Severiano 159, em Botafogo

Inscrições e programação completa: www.festivaldamatematica.org.br

Entrada franca