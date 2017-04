Trump quer adiantar preparativos para envio de astronautas a Marte

A chamada de vídeo de Donald Trump para felicitar o novo recorde da astronauta Peggy Whitson pela maior parte do tempo no espaço tornou-se uma ocasião para o presidente dos EUA pressionar um cronograma acelerado para a chegada em Marte, de acordo com um webcast do evento pela NASA na segunda-feira.

Quando Trump perguntou quem na estação queria voar para Marte, Whitson respondeu: "Estamos todos prontos para ir."

Na segunda-feira, Whitson quebrou o recorde anterior da maior permanência no espaço por um astronauta americano, ultrapassando a marca anterior de 534 dias. Whitson também quebrou as barreiras, tornando-se a primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional, e com a presente missão, a primeira mulher a comandar a estação duas vezes, de acordo com um comunicado de imprensa da NASA.

"Vamos ter que acelerar um pouco", disse Trump sobre a missão de Marte, aparentemente brincando, observando que ele gostaria de ver um ser humano no Planeta Vermelho em seu primeiro ou segundo mandato como presidente.

Mas Whitson indicou que o vôo programado para a década de 2030 provavelmente pertenceria à próxima geração de astronautas, instando os alunos a estudar matemática, ciência e tecnologia para que eles pudessem fazer parte dessa missão.

Trump chamado Whitson à Salão Oval, sentando ao lado de sua filha Ivanka Trump e da astronauta da NASA Kate Rubins. Whitson explicou que a Estação Espacial Internacional está fornecendo uma "ponte-chave" para que as pessoas na Terra eventualmente viajem para o espaço profundo.

Sputnik