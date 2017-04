Rio: projeto oferece atendimento odontológico especializado

Uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o Núcleo Odontológico de Radiologia e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais da Policlínica Piquet Carneiro vem permitindo que crianças e adultos com comprometimento neurológico tenham atendimento odontológico de média e alta complexidades gratuito, além de exames de imagem. O serviço é oferecido no Hospital Estadual Carlos Chagas e no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer.

A Secretaria de Saúde reestruturou o serviço de odontologia do Hospital Estadual Carlos Chagas e inseriu em agosto de 2016 o acompanhamento para pacientes com necessidades especiais no Sistema de Regulação Estadual (SER). Ao todo, 138 pacientes já foram atendidos através do programa Mais Sorriso.

– Entendemos que a promoção em saúde passa pela saúde bucal e por isso estamos investindo nessa área, buscando parcerias e o resultado tem sido muito satisfatório – disse o secretário de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr.

Projeto oferece atendimento odontológico especializado

Todos os municípios do estado têm acesso ao serviço, que funciona de segunda a sexta-feira e recebe pacientes por meio do SER. A equipe conta com cinco profissionais especialistas em odontopediatria, endodontia, ortodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Além de quatro técnicos de saúde bucal e todo o suporte médico, o hospital realiza todos os exames necessários ao atendimento, como testes de sangue, risco cirúrgico e radiografias.

– Pela dificuldade de cooperação para o tratamento, muitos necessitam de atendimento sob sedação medicamentosa e no centro cirúrgico. Muitas vezes, o paciente nos procura com inúmeras necessidades de intervenção, dor e infecção bucal, refletindo a dificuldade de atendimento odontológico ao longo da vida.

Operamos esses casos mais complexos no centro cirúrgico, onde conseguimos em uma única intervenção devolver saúde ao paciente em duas a três horas em média de cirurgia – explicou Ricart Gil Macedo, cirurgião bucomaxilofacial da equipe do Hospital Carlos Chagas.