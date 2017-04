Psicanalistascomemoram 50 Anos da Febrapsi debatendo o pensamento psicanalítico

A Federação Brasileira de Psicanálise (Febrapsi) comemora 50 anos com um evento no Rio de Janeiro que vai abordar o pensamento psicanalítico relacionando aos temas cultura, mulher e arte, nos dias 5 e 6 de maio, no Rio de Janeiro. '50 Anos Febrapsi' é dirigido não somente aos membros das federadas, mas a estudantes universitários, professores, profissionais da área de saúde e a todos os interessados em dialogar com o ponto de vista psicanalítico.

No primeiro dia, será realizado na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro (SPRJ) e no segundo, no Hotel Windsor Atlântica, com entrada franca, sem necessidade de inscrição prévia.

"Comemorar 50 anos com este evento está alinhado ao programa científico da Febrapsi de manter um trabalho permanente com a cultura e a comunidade. Além de contarmos com membros de várias sociedades filiadas, isto fica evidenciado pela escolha de palestrantes de outras áreas, todos comprometidos com o debate sociopoliticocultural. O objetivo é oferecer a contribuição da psicanálise brasileira para pensar junto com outros profissionais nossos grandes desafios: a luta contra a miséria, a desigualdade e todas as formas de exclusão social que caracterizam o atraso cultural e político. Esta posição, fruto de 50 anos, norteará também o XXVI Congresso Brasileiro de Psicanálise, que realizaremos em Fortaleza, em novembro, e que terá como tema Morte e Vida: Novas configurações”, comenta Ney Marinho, diretor do Departamento Científico da Febrapsi.

Na abertura de '50 Anos Febrapsi', no dia 5, na SPRJ, o primeiro painel, 'Psicanálise e a Cultura', será coordenado por Paulo Quinet (SPRJ) e contará com apresentações de Cláudio Eizirik (SPPA), com 'Psicanálise e a Cultura: Influências e Confluências', e Paulo Sergio Rouanet (ABL), com 'O Impacto da Psicanálise na Cultura e da Cultura na Psicanálise'. Início às 19h e encerramento às 20h45.

No dia 6, no hotel Windson Atlantica, haverá dois painéis. De 9h30 às 11h, 'Psicanálise e a Mulher' será coordenado por Gleda Brandão Araújo (SPMS), com apresentações de Wania Cidade (SBPRJ), com 'Tornar-se mulher: desafios, atravessamentos e resistência', e Delaine Martins Costa (ENSP/Fiocruz), com 'Os desafios de relações de gênero no contexto contemporâneo'.

De 11h30 às 13h, 'Psicanálise e a Arte' será coordenada por Eliana Lobo (Aperj), com as palestras 'A Metafísica do Estilo apud Machado de Assis', por Leopold Nosek(SBPSP), e 'Pai nosso, que está no Mato', por Antônio Carlos Secchin(ABL).

Também no dia 6, haverá o lançamento do número comemorativo da Revista Brasileira de Psicanálise relativo aos 50 anos da Febrapsi.

Na abertura estarão presentes Paulo Quinet, presidente da SPRJ, Daniel Delouya, presidente da Febrapsi, Rosa Reis, diretora superintendente da Febrapsi, e Silvana Rea, editora do número comemorativo da Revista Brasileira de Psicanálise alusivo aos 50 anos da Febrapsi.

O encerramento será feito por Daniel Delouya, Anette Blaya Luz, secretária geral da Febrapsi, e Ney Marinho, diretor científico da Febrapsi. Informações: www.febrapsi.org

Serviço: '50 Anos Febrapsi'

5/5 - Abertura – 19h às 20h45 – SPRJ (Rua Fernandes Guimarães, 92, Botafogo – RJ)

6/5 - 9h30 às 13h15 – Hotel Windsor Atlântica (Avenida Atlântica, 1020, Copacabana – RJ)