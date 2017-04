OMS promove Semana Mundial da Imunização para lembrar importância de vacinas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) realiza a Semana Mundial da Imunização 2017 até a próxima sexta-feira (28). Com o tema Vacinas Funcionam, a proposta da entidade é promover a imunização de diversas pessoas de todas as idades contra vários tipos de doenças.

“A imunização salva milhões de vidas e é amplamente reconhecida como uma das intervenções globais em saúde de maior sucesso e mais economicamente viáveis”, destacou o órgão. A OMS alertou, entretanto, que atualmente ainda existem cerca de 19,4 milhões de crianças não vacinadas ou com esquemas vacinais incompletos em todo o mundo.

Década das vacinas

De acordo com a OMS, o ano de 2017 marca a metade do caminho a ser cumprido no chamado Plano Global de Vacinação – ratificado por todos os 194 países-membros da entidade em maio de 2012 e que mira na prevenção de milhões de mortes até 2020 por meio do acesso universal à imunização.

“Apesar de melhorias registradas em países de forma individual e de uma taxa global sólida de introdução a novas vacinas, todas as metas para eliminação de doenças – incluindo sarampo, rubéola e tétano materno e neonatal – estão atrasadas”, alertou a entidade.

“Para que todas as pessoas, em todas as partes, sobrevivam e prosperem, os países devem fazer esforços mais concentrados para atingir os objetivos do Plano Global de Vacinação até 2020. Além disso, países que atingiram metas ou registraram progresso devem trabalhar para sustentar esses esforços ao longo do tempo”, destacou a organização.