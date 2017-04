ANM recebe duas discussões sobre prática da medicina em um único dia

No próximo dia 27, a Academia Nacional de Medicina será palco de mais duas edificante discussões sobre os passos da medicina no país. Organizado pelo acadêmico Francisco Sampaio e pelo professor Claudio Tinoco, um simpósio ira debater o uso da medicina nuclear na prática clínica. A segunda discussão está sendo organizada pelos acadêmicos Jacob Kligerman e Ricardo Cruz, e quer debater a estado atual da cirurgia de pescoço e cabeça.

Ambos os eventos irão acontecer na próxima quarta-feira (27), na sede da ANM, no Centro do Rio de Janeiro. À partir das 14h, no salão nobre do sétimo andar, o presidente da Casa, Dr. Francisco Sampaio abrirá as discussões sobre o uso da medicina nuclear na prática clínica. Simultaneamente, no oitavo andar, a sessão que irá debater o estado da arte na cirurgia de cabeça e pescoço será comandada pelos acadêmicos Dr. Jacob Kligerman, e pelo Dr. Ricardo Cruz.

Veja o cronograma dos eventos

(7° andar) USO DA MEDICINA NUCLEAR NA PRÁTICA CLÍNICA

14:00 Abertura – Presidente da ANM, Acadêmico Francisco Sampaio

14:05 Avaliação das doenças cardiovasculares na era da multimodalidade – Jader Cunha de Azevedo, Hospital Pró Cardíaco.

14:25 SPECT e PET nas doenças neurológicas e psiquiátricas – Maria Fernanda Rezende, Hospital das Américas

15:05 Uso da medicina nuclear em condições de emergência – Gustavo Borges Barbirato, Hospital das Américas

15:25 Uso da medicina nuclear na oncologia (SPECT CT e PET CT) – Renata Christian Martins Felix, INCA

15:55 Diagnóstico e Tratamento dos tumores neuroendócrinos – Cláudio Tinoco Mesquita, Hospital Universitário Antonio Pedro, UFF

16:15 Discussão

17:00 Chá Acadêmico

18:00 Sessão Plenária – Acadêmico Francisco Sampaio, Presidente ANM

18:15 PET com 68Ga-PSMA e uso do Radio-233 na prática urológica – Acadêmico Miguel Srougi

19:00 Discussão

(8° andar) ESTADO DA ARTE NA CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

14:00 Abertura – Presidente da ANM, Acadêmico Francisco Sampaio, Acadêmico Jacob Kligerman, Acadêmico José Camargo

14:10 A prototipagem no planejamento cirúrgico – Terence Faricas, INCA RJ

14:35 Reconstrução de defeitos de continuidade mandibular com proteína morfogênica BMP2 – Acadêmico Ricardo Cruz

15:00 Terapia de alvo molecular para o cirurgião de cabeça e pescoço – Fernando Dias, INCA RJ

15:25 Cirurgia robótica: Indicações nos tumores de cabeça e pescoço – Roberto de Araujo Lima, INCA RJ

15:50 Reconstrução microcirúrgica em cabeça e pescoço – Juliano Sbalchiero, UFRJ, INCA

16:15 Discussão

17:00 Chá Acadêmico