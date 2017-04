Chuva de estrelas: o espetáculo das Líridas vistas da Terra

Cerca de 18 a 20 estrelas cadentes por hora. Este espetáculo surpreendente é oferecido pela chuva de meteoros líridas, visíveis a partir da Terra.

Grande meteoro ilumina o céu noturno sobre Arkhangelsk, na Rússia

As Líridas é a primeira grande chuva de meteoros desde o início do ano. Seu pico é registrado entre os dias 21 e 22 de abril. No entanto, a Nasa promete algo impressionante em 23 de abril, enquanto o colunista Space.com Joe Rao também aconselha a estar atento na manhã de segunda-feira, 24 de abril. Ao mesmo tempo, em algumas regiões é possível ver o espetáculo até o fim do mês.

?A chuva de meteoros Líridas é visível de qualquer parte do mundo, mas os habitantes do hemisfério norte, particularmente na Europa, tornaram-se testemunhas de um espetáculo brilhante e colorido.

>> Sputnik