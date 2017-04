Escola de Alto Desempenho oferece curso deextensão gratuito

A Escola de Alto Desempenho da Seperuelo Consultoria e Gestão está com inscrições abertas para 50 vagas no curso de extensão gratuito Gestão de Alto Desempenho, que será realizado no dia nove de maio, no Centro do Rio.

O programa aborda as principais competências necessárias para que os profissionais possam atuar em alto nível, passando por conceitos como: gestão de projetos e processos, liderança e engajamento de pessoas e visão de negócios baseada em estratégia, marketing e finanças.

O curso será ministrado pelo consultor com experiência internacional, mestre em Sistemas de Gestão com especialização em Governança Corporativa pela UFF e professor de Pós-Graduação e autor do livro A arte de engajar pessoas, Ricardo Seperuelo.

O professor Seperuelo comenta que os alunos têm a oportunidade de fazer na prática estudo de casos. “Nossa dinâmica é focada na interatividade e na prática. Os estudantes vão mapear processos, tomar decisões e preparar a transformação de processos implantados nas organizações”, explica.

Serviço: Curso gratuito Gestão de Alto Desempenho

Data: 09 de maio, das 19h às 22h

Local: Grupo CDPV - Av. Rio Branco, 81 – 7º andar -, Centro, Rio de Janeiro

Inscrição: http://conteudo.escoladealtodesempenho.com/centro_9maio