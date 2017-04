Operadoras de celular vão começar a oferecer 4G com maior alcance em Brasília

A operadora de telefonia TIM vai ativar amanhã (21) sua rede 4G na frequência de 700 megahertz (MHz) em Brasília. Segundo a empresa, a nova faixa tem o dobro do alcance da cobertura da utilizada atualmente pelas operadoras para a oferta do 4G.

Em novembro do ano passado, o sinal analógico de televisão foi desligado em Brasília, o que liberou a frequência para o uso das operadoras de telefonia para oferecer a tecnologia 4G. De acordo com a TIM, todos aparelhos da operadora já operam na frequência 700 MHz e as ofertas de dados serão mantidas sem reajuste de preços por causa da nova tecnologia.

A Claro vai apresentar a tecnologia 4G na faixa de 700 MHz em Brasília na próxima terça-feira (25). A empresa diz que já opera na frequência na capital federal por meio de licença provisória da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Vivo ainda não informou quando começará a oferecer o serviço.

O leilão da frequência de 700 MHz da tecnologia 4G foi realizado em 2014, mas as operadoras vencedoras da licitação devem esperar a faixa ser desocupada pelas emissoras de televisão analógica para oferecer o serviço. As empresas vencedoras do leilão foram a Claro, a Tim, a Vivo e a Algar (que opera no interior de Minas Gerais e de São Paulo).

São Paulo

Em São Paulo, o desligamento do sinal analógico foi concluído no dia 29 de março, mas o 4G na faixa de 700 MHz só estará disponível para a população no ano que vem, porque é preciso aguardar o desligamento nas cidades próximas, como Campinas, Santos e as da região do Vale do Paraíba.