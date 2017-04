Correios começam a vender planos de celular em Brasília

Os Correios iniciaram hoje (20) sua operação na área de telefonia móvel no Distrito Federal, com a venda de chips e recargas em seis agências da região. O serviço será oferecido em parceria com a EUTV, prestadora de serviço de telefonia celular, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A EUTV será responsável pela infraestrutura de suporte às telecomunicações.

Inicialmente, serão vendidos chips e recargas de planos pré-pagos e, a partir de 2018, serão iniciados estudos para definir a viabilidade da oferta de planos pós-pagos.

O plano inicial pré-pago exige recargas mensais de R$ 30 e tem benefícios como 100 minutos de ligações para celular e fixo de qualquer operadora e DDD, 30 dias de internet móvel em alta velocidade, com 1 GB de franquia, sem corte no serviço quando o pacote for totalmente utilizado. O aplicativo de troca de mensagens Whatsapp poderá ser utilizado sem desconto da franquia de internet.

A partir da próxima semana, 63 agências de Correios do Distrito Federal e região do entorno, de cidades que utilizam o DDD 61, também estarão comercializando chips e recargas do Correios Celular. A meta é alcançar todos os estados até o fim deste ano.