Professor da UFF testa vacinas contra bactérias que causam infecção hospitalar

O professor de Bioquímica e Biologia Celular e Molecular Fábio Aguiar Alves, da Universidade Federal Fluminense (UFF), acompanhado de quatro alunos de graduação e cinco pesquisadores de instituições internacionais estão testando vacinas contra infecções por Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa na Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em San Francisco (UCSF), EUA.

A bactéria Staphylococcus aureus causa, entre outras doenças, a pneumonia, osteomielite e infecção generalizada (sepse). A Pseudomonas aeruginosa atinge os aparelhos respiratório, urinário e corrente sanguínea e é a principal preocupação de contaminação em casos de queimados.

A infecção hospitalar é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 14% dos pacientes internados contraem algum tipo de infecção anualmente. O número de mortes, segundo a Associação Nacional de Biossegurança (ANBio), chega em média a 100 mil por ano.

“Esse projeto inédito vai trazer uma série de benefícios para a população mundial. O meu objetivo é levar para o Brasil todo aprendizado e a tecnologia sobre a metodologia de testes com novas vacinas e drogas. Afinal, grandes indústrias farmacêuticas têm filiais no nosso país e podemos desenvolver excelentes parcerias com a Universidade”, ressalta.

Fábio Aguiar Alves foi convidado pelo Prof. Binh Diep da Universidade da Califórnia em função de estudos realizados sobre biologia molecular eStaphylococcus aureus.

Após testes em camundongos, as vacinas estão sendo testadas em coelhos. Alguns países, como o Canadá, já propuseram o uso como prevenção em procedimentos cirúrgicos de grande porte. O professor da UFF prevê que os estudos e resultados conclusivos devem acontecer em aproximadamente três anos.

Para o vice-reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, a sociedade colhe frutos sempre que há sinergia entre um planejamento institucional responsável e o talento aliado ao trabalho dos pesquisadores.

"O professor Fábio Aguiar Alves é um jovem pesquisador, talentoso e trabalhador que encontrou na UFF um ambiente preparado e organizado pelos gestores para desenvolver seus projetos em cooperação com demais colegas, alunos e colaboradores internacionais. Desta forma, fortalecemos nossa missão como Universidade, maximizando o retorno para a sociedade a partir dos investimentos em pesquisa científica."