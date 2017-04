IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio promove palestra gratuita sobre ética

O IAG – A Escola de Negócios da PUC-Rio promove, no dia 25 de abril, às 19h, a palestra 'Ética no Contexto Brasileiro, uma Perspectiva Histórica'.

O debate será ministrado pelo professor Danilo Marcondes, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. O evento é o primeiro encontro do Projeto Diálogos, uma parceria do IAG com a Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio. A palestra acontece no auditório da Escola de Negócios da PUC-Rio, na Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea.

O professor Danilo Marcondes é coordenador do Projeto Ética e Realidade Atual (ERA) e tem PhD em Filosofia pela University of Saint Andrews (UK).

Atualmente, o especialista realiza pesquisas nas áreas de Filosofia Moderna sobre a retomada do ceticismo antigo no período moderno e a filosofia da linguagem com o tema 'Por um Método de Análise de Atos de Fala Indiretos'. Danilo Marcondes atua também na área de ética aplicada a partir de palestras e consultorias.

As vagas são limitadas e a participação é gratuita. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril através do bit.ly/DialogosDaniloMarcondes.

Serviço: Palestra 'Ética no Contexto Brasileiro, uma Perspectiva Histórica'

Data: 25 de abril (terça-feira), às 19h

Local: Auditório do IAG - Escola de Negócios PUC-Rio / 3º Andar - Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea

Inscrições: bit.ly/DialogosDaniloMarcondes

Mais informações: (21) 2138 9231 ou (21) 2138 9201