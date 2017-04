Hospital Samaritano promove palestra sobre vacinas contra febre amarela e dengue

Na próxima quinta-feira (20/4), às 13h, o Hospital Samaritano (Botafogo) realiza uma palestra gratuita voltada aos profissionais de saúde e estudantes de Medicina, com o tema 'As Vacinas contra a Febre Amarela e a Dengue'.

Os infectologistas Ronaldo Rozenbaum e Renata Beranger serão os responsáveis pela apresentação a respeito da questão, que vem mobilizando as autoridades do setor - principalmente com relação à febre amarela, que já tem 10 casos confirmados no Estado do Rio de Janeiro, conforme as informações da Secretaria Estadual de Saúde.

O evento será realizado no auditório da unidade, localizada na Rua Assunção, 286, em Botafogo. As vagas são limitadas. Inscrições e informações: (21) 3444-1395