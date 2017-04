Confira dicas para um cardápio saudável nas festinhas infantis

Aniversários infantis eram sinônimo de salgadinhos, pizzas, refrigerantes e docinhos repletos de açúcar, hoje não é mais assim. Isso porque a preocupação dos pais com a alimentação dos filhos cresceu junto com o mercado de organização de festas que investe em comidas saudáveis.

Atualmente, é muito comum participar dessas comemorações que contam com um menu composto por frutas, legumes, sucos e docinhos sem glúten e lactose.

Esse novo olhar abriu espaço para criações divertidas e receitas saudáveis que podem combinar com o tema da festa.

Para nos ajudar, a nutricionista Marianna Rocha, da Perinatal, dá dicas interessantes para a montagem de um cardápio mais saudável e divertido para as crianças.

“Frutas, sucos naturais, bolos caseiros, picolés podem ser boas opções para os aniversários. Como são coloridos atraem as crianças que podem se alimentar melhor sem deixar a imaginação de lado”, contou Marianna.

Outra dica é oferecer pequenos sanduíches com recheios que contenham legumes e verduras. Além de prático, é muito saudável.

1 – Cardápio Divertido

Ideias divertidas para o cardápio é o que não falta. O sabor é importante, mas o visual conta muito, ainda mais para crianças. Aposte em receitas que tenha uma semelhança com o tema da festa. Buscar nomes relacionados aos personagens, como ‘Suco do Hulk’, por exemplo, ajuda na hora da conquista. Esse é o momento de deixar o lado lúdico falar mais alto e a criatividade rolar solta!

2 – Sem glúten e lactose

Aqueles que têm algum tipo de intolerância não precisam ficar de fora. Brownies e bolos podem ser feitos sem ovos, glúten e lactose para que todos possam comer.

3 – Chips

Uma boa e rápida troca pode ser a batata frita por chips de raízes como inhame, batata doce ou aipim.

4 – Nada de fritura

Já no lugar dos salgadinhos fritos, podem ser oferecidas as versões assadas e/ou pão de queijo. Menos gordura e mais sabor.

5 – Sucos e mais sucos

Ao invés dos refrigerantes entram os sucos naturais. Muitos mais saudáveis e refrescantes. Além disso, a criança se sentirá saciada e poderá ficar mais a vontade na hora de brincar.

6 - Frutas a vontade

Espetinhos de frutas podem ser servidos à vontade. É possível oferecer em diferentes formatos e sabores, alternando combinações.

7- Gelatina

Fácil de fazer, a gelatina incolor com suco de fruta natural vem ganhando espaço nas festas infantis.

8 – Sorvete com frutas picadas

O sorvete de iogurte com frutas picadas vão muito bem em dias mais quentes e festas diurnas, mas fique atento somente na forma de armazenamento.

9 – Legumes no palito

Os palitos de legumes são uma excelente opção para os pais que querem manter o cardápio da festa mais saudável. Eles são servidos num copo pequeno e seguem acompanhados de uma pastinha como, por exemplo, a de queijo.

10 – Águas saborizadas e coloridas

É possível fazer diferentes combinações e criar uma água saborizada com ervas e frutas. Na hora de preparar, priorize garrafas transparentes, que chamem atenção visualmente para que a criança seja estimulada a experimentar. Tudo pode seguir o estilo da decoração da festa.

Segundo a nutricionista Marianna Rocha, da Perinatal, com muita calma e dedicação, nada irá dar errado. “Não se desespere. Organizar uma festinha infantil não é fácil. Nessa hora, o conselho é começar pela escolha do tema, e em seguida, definir como será o cardápio e que alimentos serão utilizados. Dá pra brincar bastante criando pratos saudáveis de acordo com o tema da festa, por isso, divirtam-se!”, finaliza Marianna.