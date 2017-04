ANM recebe simpósio sobre o uso da medicina nuclear na prática clínica

No próximo dia 27, a Academia Nacional de Medicina será palco de mais uma edificante discussão sobre os passos da medicina no país. Organizado pelo acadêmico Francisco Sampaio e pelo professor Claudio Tinoco, o simpósio ira debater o uso da medicina nuclear na prática clínica. O debate acontecerá na sede da entidade, localizada no Centro do Rio de Janeiro.

A abertura dos trabalhos está marcada para as 14h, com o presidente da ANM, acadêmico Francisco Sampaio dando as boas vindas aos que comparecerem. Após o discurso de abertura, o Dr. Jader Cunha de Azevedo, do Hospital Pró-Cardíaco, fará uma avaliação das doenças cardiovasculares na era da multimodalidade. Na sequência,a Dra. Maria Fernanda Resende, do Hospital das Américas, falará sobre SPECT e PET nas doenças neurológicas e Psquiátricas.

Às 14:45, o médico Nilton Lavatori Correa, do Hospital Pró-Cardíaco irá discorrer sobre a importância da investigação e da terapia das doenças endócrinas por medicina nuclear. Após o discurso do Dr. Nilton Correa, a oncologista Dra. Renata Christian Martins Felix, do Instituto Nacional do Câncer (Inca) falará sobre a aplicação da medicina nuclear em casos de câncer. Para encerrar o primeiro tempo dos debates, o professor Cláudio Tinoco Mesquita, do Hospital Universitário Antonio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (UFF) falará sobre o uso da medicina nuclear no diagnóstico e tratamento dos tumores neuroendócrinos.

A partir das 18h, o presidente da entidade irá dar início à sessão plenária. O simpósio se encerrará com um debate entre os acadêmicos e convidados presentes sobre o tema. O evento acontecerá no dia 27 de abril, na sede da ANM, no Centro do Rio, a partir das 14h.