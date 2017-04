'WSJ': Robôs da polícia enfrentam guerras de drogas no Brasil

Matéria publicada nesta terça-feira (18) pelo The Wall Street Journal fala sobre a nova tecnologia utilizada pela polícia do Rio de janeiro na guerra contra os traficantes de drogas.

A reportagem diz que a polícia do Rio de Janeiro, como o resto dos serviços públicos da cidade, está quebrada. Na sede da unidade de descarte de bombas, o fornecimento de tudo, desde sabão a explosivos, está se esgotando enquanto a cidade luta para pagar suas dívidas em meio à profunda recessão do Brasil.

Journal destaca que por mais pobre que seja, o esquadrão de bombas do Rio é um dos mais tecnologicamente avançados da América do Sul. No abarrotado armazém de sua base na zona norte do Rio, um robô de última geração ocupa um lugar de destaque.

"O robô é uma peça fundamental do equipamento - é vital para o nosso trabalho diário", diz o chefe do esquadrão da bomba, Marcelo Corrêa.

Além de inspecionar pacotes suspeitos deixados em estações de metro e outras ameaças de bomba em toda a cidade, o robô ajuda a polícia a lutar contra os senhores da droga que controlam as favelas da cidade. Ele faz o trabalho perigoso de remover e detonar as granadas não detonadas que os narcotraficantes muitas vezes deixam para trás em suas batalhas com a polícia e gangues rivais, descreve o diário norte-americano.

Robôs e drones estão desempenhando papéis semelhantes em todo o mundo. As forças policiais nos Estados Unidos e na Europa têm confiado cada vez mais em robôs para inspeção e descarte de bombas, adaptando táticas que se originaram nas zonas de guerra do Afeganistão e do Iraque.

Como o uso de robôs tem crescido, também tem a gama de suas aplicações. Em Los Angeles no ano passado, os policiais desdobraram um robô para pegar uma arma de um suspeito de tentativa de assassinato. Dois meses antes, a polícia em Dallas foi ainda mais longe quando usaram um robô equipado com explosivos para matar um suspeito na morte de cinco policiais, provocando um debate acalorado sobre a militarização de departamentos de polícia civil.

Drones, entretanto, estão se tornando comuns entre os criminosos e a polícia, diz Arthur Holland Michel, co-diretor do Centro para o Estudo do Drone no Bard College. Os criminosos os usaram para contrabandear nas prisões. A polícia e outras autoridades da U.K. estão usando aviões não tripulados em operações de busca e salvamento e para tirar fotos de cenas de acidentes. Na África do Sul, uma empresa local, Desert Wolf, começou a vender drones que podem disparar spray de pimenta e bolas de tinta para ajudar a controlar os manifestantes, causando alarme entre os grupos de direitos humanos, semelhante ao tumulto sobre o assassinato de Dallas.

"No entanto, eu não vejo a regressão neste momento", diz Holland Michel.

"Robôs vão se tornar um dispositivo totalmente comum nas forças policiais, e seu uso vai se tornar rotina."

