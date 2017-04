Software antiterrorismo consegue seguir pessoas na multidão

Um software que permite rastrear e seguir pessoas no meio de uma multidão é a nova ferramenta de combate ao terrorismo. O programa mostrou ser capaz de seguir o mesmo indivíduo em diversos vídeos e cenas diferentes, de acordo com um estudo publicado na revista "IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence" sobre um experimento realizado nos Estados Unidos.

O estudo foi conduzido pelos pesquisadores Afshin Dehghan e Mubarak Shah, da Universidade da Flórida Central, e parcialmente financiado pelo Qatar, que em 2022 sediará a Copa do Mundo da Fifa e está preocupado com atentados. Para testar o programa, os desenvolvedores produziram nove vídeos diferentes (de uma maratona, de uma peregrinação, de um aeroporto, de uma estação ferroviária, entre outros), com multidões de 57 a 747 pessoas.

Em todas as situações, o programa foi capaz de reconhecer a mesma pessoa contemporaneamente, com precisão que variou de 67% a 99%. Existem já softwares que reconhecem feições, mas os traços são difíceis de serem distinguidos, sobretudo em multidões e em vídeos de baixa resolução.

O novo programa tenta aumentar a eficácia dos sistemas de monitoramento através de uma função matemática que analisa cinco fatores: da velocidade dos passos à direção, até a identificação dos pixels que correspondem à pessoa, e os grupos que seguem a mesma rota.