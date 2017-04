Curso da SBPRJ vai abordar terapias para o bebê e família 

A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) está com inscrições abertas para o curso ‘Teoria e técnica das terapias para o bebê e sua família’, que começa em maio. Voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, o objetivo é o estudo da clínica das interações entre o bebê e sua família, da gestação aos 3 anos de idade. Embora restrito no tempo, esse é o período da vida em que o psiquismo do indivíduo é constituído.

Com coordenação da psicanalista da SBPRJ Eliane Pessoa, o curso tem como fio condutor o clássico livro de Bertrand Cramer e Francisco Palácio-Espasa, “A prática das psicoterapias mães-bebês – Estudos clínicos e técnicos”. As situações clínicas serão utilizadas como referencial para a reflexão e discussão das diferentes abordagens terapêuticas, das suas indicações e seus limites. Serão discutidos temas como o funcionamento psíquico durante a gestação e o pós-parto, a sintomatologia apresentada pelo bebê, entre outros. O curso terá como professores colaboradores os psicanalistas Alfredo Pasin, Lúcia Moret, Marguerite Labrunie - todos da SBPRJ.

O curso será ministrado em seminários quinzenais, das 16h30 às 18h, nos dias 12 e 26 de maio, 9 e 23 de junho, e 7 e 14 de julho. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail tesourariasbprj@sbprj.org.br. O investimento é de três mensalidades de R$ 100.

A SBPRJ fica na Rua Davi Campista, 80, Humaitá, Zona Sul do Rio.

Informações: 2537-1115 e 2527-1333.