Liceu Literário promove cursos grátis em maio

O Liceu Literário Português está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos em maio.

No primeiro, 'Chansons de toujours', serão analisadas as estruturas linguísticas básicas do idioma francês tendo, por base, letras de clássicas canções românticas, escritas por compositores do país. O segundo, 'Relações entre as palavras: sintaxe de regência e concordância', pretende abordar temas como concordância verbal e nominal na língua portuguesa, regência verbal e nominal e o uso da crase, por meio do estudo de textos, exercícios de fixação.

As atividades são coordenadas por Evanildo Bechara e abertas ao público em geral, especialmente estudiosos e profissionais da área de letras.

As inscrições devem ser feitas na secretaria do Centro de Estudos da instituição, localizada à rua Pereira da Silva, 322, Laranjeiras, Rio de Janeiro, onde também acontecem as aulas, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497. As vagas são limitadas.

Serviço

Curso: 'Chansons de toujours'

Data: de 5 de maio até 2 de junho, sempre às sextas-feiras

Horário: 15h às 17h

Curso: 'Relações entre as palavras: sintaxe de regência e concordância'

Data: de 2 até 31 de maio, sempre às terças-feiras

Horário: 15h às 17h

Inscrições: Na secretaria do Centro de Estudos do Liceu Literário Português - Rua Pereira da Silva, 322 – Laranjeiras, ou pelos telefones (21) 2225-0423 e 2265-1497.

Informações: (21) 2225-0423 ou (21) 2225-1746 ou celp-ilp@liceuliterario.org.br