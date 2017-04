Jovem usa sonda espacial para pedir namorada em casamento

Um rapaz norte-americano apaixonado fez uma proposta de casamento "de outro mundo" a sua amada. Para isso, enviou um urso branco de pelúcia com um coração vermelho gigante ao espaço, por meio de uma sonda espacial. O bicho carregava ainda, em suas costas, um enorme bilhete, que dizia: "Amy, você é realmente de outro mundo! Quer se casar comigo?".

O idealizador do pedido inusitado foi Erik Rasmussen, que é apaixonado pelo espaço. Para concretizar sua ideia, ele desembolsou US$ 500 que, além de financiar o pedido, ainda contribuiu para o projeto "Earth to Sky Calculus", no qual jovens estudantes da Califórnia lançam sondas ao espaço para monitorarem os efeitos da radiação cósmica na atmosfera terrestre e procuram novas formas de vida na estratosfera.

Para sustentar as despesas dos lançamentos das sondas, que acontecem quase semanalmente, os estudantes colocam suas sondas espaciais à disposição para carregarem objetos e mensagens de qualquer tipo (que vão desde bilhetes de aniversário a pedidos de casamento) mediante a um pagamento de uma taxa.

"Eu pedi para ela fechar os olhos e, quando estava tudo pronto, fiquei de joelhos com o anel em mãos e então disse para ela abrir os olhos. Enquanto ela se começava a se dar conta do que estava acontecendo, fiz o pedido", explicou Erik ao site "Space Weather". "Ela ficou entusiasmada e muito impressionada com esforço que fiz para realizar essa proposta e, é claro, ela disse sim", concluiu. (ANSA)