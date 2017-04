Nasa mostra fotos exclusivas do 'disco voador' de Saturno

Imagens do pequeno satélite de Saturno, Atlas, foram feitas em 12 de abril de 2017, pela nave espacial Cassini-Huygens. A Nasa publicou-as dois dias depois, no seu site oficial. A sonda estava a cerca de 11.000 quilômetros do satélite, quando tirou as fotos.

As imagens são as primeiras do tipo, já que nunca antes nenhum outro aparelho tinha conseguido captar imagens de Atlas tão perto.

Espera-se que as novas fotografias ajudem a estudar melhor o corpo celeste.

O Atlas tem um diâmetro angular de cerca de 30 km e está em órbita ao seu planeta anfitrião, perto da borda externa do anel, o mais externo dos dois anéis mais brilhantes e maiores de Saturno, o que permite ser classificado como um satélite pastor.

Atlas, o pequeno satélite de Saturno, em registro da Nasa

Por sua parte, a Cassini-Huygens é a missão conjunta da Nasa, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) e da Agência Espacial Italiana. É uma missão espacial não tripulada, destinada a estudar Saturno e suas luas.

A nave é composta por dois aparelhos, a nave Cassini e a sonda Huygens. A missão partiu da Terra no dia 15 de outubro de 1997 e entrou em órbita de Saturno em 1° de julho de 2004.

>> Sputnik