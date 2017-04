Planetário Inflável é atração no Museu de Astronomia

No próximo sábado, 15 de abril, um Planetário Inflável será atração no Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast). A cúpula projeta a simulação de uma noite estrelada, o que permite ao público aprender sobre o céu e seus movimentos.

As sessões acontecem às 15h e 17h. A entrada é gratuita. O Mast fica na Rua General Bruce, 586, em São Cristóvão.

Com 3,2 metros de altura e 6,4 metros de diâmetro, o planetário comporta até 30 pessoas em cada apresentação. O objetivo da atividade é explicar como funciona a dinâmica dos movimentos celestes, além de apresentar os planetas do sistema solar e a mitologia grega associada às constelações.

O objetivo da atividade é explicar como funciona a dinâmica dos movimentos celestes, além de apresentar os planetas do sistema solar e a mitologia grega associada às constelações

A programação de sábado não para por aí. Também às 15h haverá a ‘Observação do Sol’, com telescópios especiais que evitam danos à visão. Mais tarde, a partir das 18h, acontece a Observação do Céu. Por meio de uma luneta construída no início do século XX, o público irá observar planetas, estrelas e outros objetos e fenômenos estudados pela astronomia. Promovida desde 1985, a observação do céu está entre as atrações mais populares do Mast.