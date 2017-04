Pensamento de Zygmunt Bauman é tema em debate na SBPRJ

O psicanalista Abram Eksterman, com o tema 'Reflexões sobre a cultura do narcisismo', e o sociólogo Luis Carlos Friedman, com 'O diagnóstico sociológico da liquidez contemporânea e suas repercussões sobre o convívio humano', são os palestrantes convidados pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ) para encontro sobre o pensamento do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017).

O evento será dia 27, às 21h, na sede da SBPRJ, aberto aos interessados no tema, com ingresso a R$ 20 para público externo.

O sociólogo, no espaço social, e o psicanalista, na intimidade psicológica, examinarão o pensamento de Bauman através do vínculo humano e de suas vicissitudes dentro da crise atual, na qual o existir humano é ameaçado pela desintegração dos valores sociais e se refugia em seu mundo narcísico, desencadeando graves patologias individuais e coletivas.

Bauman apresenta uma obra marcada pelo diagnóstico da liquidez nas relações sociais contemporâneas. Tal diagnóstico se estende às mais amplas esferas institucionais como as relações de trabalho, as motivações para a política, o frenesi pelo consumo e mesmo as relações afetivas e o amor. O que se irá refletir na apresentação em torno da liquidez é a erosão da solidez dos laços, o que conduz à frase sintética de que atualmente o sistema social pode estar assentado na "força dos laços fracos" e suas repercussões sobre os vínculos entre indivíduos, grupos e classes.

Abram Eksterman é membro da SBPRJ, diretor do Centro de Medicina Psicossomática e Psicologia do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Luis Carlos Friedman é professor titular do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense.

As reuniões científicas promovidas pelo Conselho Científico da SBPRJ são atividades abertas, com ingresso a R$ 20,00 para o público externo.