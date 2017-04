Facha debate Transexualidade e Direitos Universais

A Facha – Faculdades Integradas Hélio Alonso promove no dia 18 de abril (terça-feira), a partir das 19h, Transexualidade e direitos universais.

O evento será aberto com um debate entre José Amador, professor da Universidade de Miami, e Patrícia Sanches, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais e uma das fundadoras da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB/RJ, com mediação da professora Giowana Cambrone.

O professor José Amador vai falar sobre 'Transição durante a ditadura militar: repressão policial, cirurgias clandestinas e decisões judiciais'. Além disso, o especialista vai mostrar também como os discursos globais de transexualidade operavam na ditadura militar do Brasil e como influenciaram a forma das pessoas trans negociarem modos alternativos de vida.

Em seguida acontece a exibição do filme 'Yeda Brown - Efeito Borboleta', de Pedro Murad e produção executiva de Marcelo Turra, com direito a um bate-papo com a personagem principal do filme. Yeda Brown é uma atriz gaúcha que, após uma espera de 40 anos, teve sua identidade de gênero reconhecida pelo Estado, a partir da atuação do Núcleo de Prática Jurídica da Facha.

Convidados

José Amador é professor de história da Universidade de Miami e autor do livro 'Medicina e Nação nas Américas: 1890-1940', premiado com o Norman L. e Roselea J. Goldberg na área de medicina. Em 2018, Amador atuará no National Humanities Center e vai trabalhar em um livro sobre ativismo trans e o direito à saúde no Brasil.

Patricia Sanches é Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais e Professora da Escola da Magistratura do Tribunal do Rio de Janeiro. A advogada é membro e fundadora da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB/RJ.

Giowana Cambrone é advogada do Núcleo de Prática Jurídica, professora Orientadora do NPJ na área de família, mestranda em políticas públicas e formação humana pela UERJ e pós-graduada em direito constitucional. Integrante de movimentos sociais e de direitos humanos, Giowana integra a comissão de direito homoafetivo da OAB e é advogada do Rio sem Homofobia.

Serviço: Transexualidade e direitos universais

Data e horário: 18 de abril (terça-feira), às 19h

Local: Auditório da Facha - Rua Muniz Barreto, 51, Botafogo

Inscrições: eventos.facha.edu.br