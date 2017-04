Nefrologista, Natalino Salgado Filho toma posse na Academia Nacional de Medicina

Na noite desta terça-feira (11), o nefrologista e professor universitário, Natalino Salgado Filho, tomou posse da cadeira de número 19 da Academia Nacional de Medicina, em evento ocorrido no salão nobre da sede da entidade, localizada no Centro do Rio de Janeiro. A cadeira pertencia ao saudoso acadêmico Clementino Fraga Filho.

Nascido em Cururupu-MA, no dia 25 de julho de 1946, o nefrologita formou-se na educação elementar em sua cidade natal, mudou-se para São Luis onde concluiu o antigo período ginasial e científico. Se graduou emmedicina pela Universidade Federal do Maranhão em 1973. Fez residência em Clínica Médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e posteriormente fez residência em Nefrologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fundou em 1978 o Serviço de Nefrologia do Estado do Maranhão, oportunidade em que trouxe para São Luís o primeiro rim artificial e realizou o primeiro procedimento de hemodiálise do estado do Maranhão.

"Antes demais nada eu gostaria de agradecer a todos da casa que aprovaram minha candidatura para a 19ª cadeira da Academia Nacional de Medicina (ANM), e principalmente aos meus familiares por todo apoio e paciência de sempre. Para mim é um privilégio me tornar membro da ANM. A Casa foi criada em 1829, por Dom Pedro I. É uma das instituições mais antigas do país, e tetm 187 anos de serviços prestados à sociedade brasileira. O mais importante para se ressaltar é que a Casa permanece com seu objetivo inicial inalterado, o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões desaúde e educação médica", comentou o nefrologista.

Com grande vocação para o magistério, Natalino ingressou como professor adjunto no departamento de medicina da Universidade Federal do Maranhão em 1979. Em 1987 concluiu o mestrado e em 1994, o doutorado, ambos em Nefrologia, na Escola Paulista de Medicina. Foi autor de livros de preparos e possuí artigos constantemente publicados em São Luis e em revistas de nefrologia.

Após a cerimônia, os demais acadêmicos e os convidados de honra do novo titular da cadeira de número 19 da Academia Nacional de Medicina foram para um coquetel em homenagem ao renomado e importante médico.