Carmen Miranda ganha homenagem do Google em seus 108 anos 

A atriz, cantora e dançarina, Carmem Miranda faria 108 anos nesta quinta-feira (9), se estivesse viva. Nascida em Portugal e radicada no Brasil, recebe homenagem com um Doodle do Google de hoje, em clima de pré-Carnaval.

O desenho na página inicial do buscador traz Carmen rodeada de dançarinas e foi feito pela doodler Sophie Diao. A atriz e cantora morreu em 1955, por causa de um ataque cardíaco, aos 46 anos.

O desenho na página inicial do buscador traz Carmen rodeada de dançarinas

Seu primeiro álbum foi lançado em 1929, e ficou imensamente popular no Brasil. Mudou-se para os Estados Unidos em 1939, ganhando a admiração do mundo todo.