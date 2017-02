Zona Oeste ganha pronto atendimento em cardiologia com tecnologia de ponta

A Zona Oeste do Rio de Janeiro, que concentra 41% da população do município – mais de 2,6 milhões de habitantes, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –, passou a contar este mês de janeiro com um novo pronto atendimento 24 horas em cardiologia nos hospitais Vitória e Samaritano, que integram o complexo médico-hospitalar Americas Medical City, na Barra da Tijuca. Desde o início do funcionamento do serviço – que tem capacidade para até 20 mil pacientes por mês –, mais de 400 casos com indicação clínica para a especialidade já foram atendidos. Além disso, o intervalo entre a chegada do paciente e a assistência cardiológica é inferior a 15 minutos – e imediato nos casos de extrema gravidade, como os de infarto agudo do miocárdio, que chegam a ser tratados na hemodinâmica em até 40 minutos (metade do tempo recomendado pela Associação Americana de Cardiologia).

Celso Musa, coordenador do serviço de Cardiologia do Americas Medical City, explica que o tempo e o respeito aos protocolos são fatores fundamentais nesse tipo de atendimento. “O paciente que dá entrada na unidade com suspeita de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, é encaminhado de imediato para a realização de um eletrocardiograma pelo próprio enfermeiro, na fase da classificação de risco em que são listados as primeiras queixas e sintomas. O exame registra as oscilações resultantes da atividade do músculo cardíaco e identifica a presença de problemas graves do coração. Confirmadas as primeiras alterações, o time de cardiologia do Americas Medical City entra em ação”, observa o médico.

O cardiologista explica ainda que alguns sintomas, como dor torácica (seja sutil ou intensa), pressão no peito, desconfortos no braço ou ombro e queimação ou falta de ar, podem ser indicativos de alterações no coração. Caso os exames iniciais de pacientes com esses indícios sinalizem alguma alteração, eles são submetidos ao Protocolo de Dor Torácica, que consiste em uma série de medidas para a melhor assistência relacionada a problemas cardiovasculares. “O objetivo é o atendimento imediato ao paciente, com uma assistência adequada para a identificação e o tratamento de síndromes coronarianas agudas (SCA). Com isso, é possível ampliar as chances de cura, dependendo de cada situação”, informa.

No Americas Medical City, o serviço é direcionado tanto a pacientes crônicos que enfrentam momentos de crise quanto a pessoas que apresentam necessidade de atendimento imediato e desconhecem ter problemas graves do coração. A instituição é equipada com todo o aparato necessário para o diagnóstico ágil de quadros desde os mais simples até os que envolvem a alta complexidade. Marcelo Tayah, coordenador geral do setor de emergência, reforça que o parque tecnológico disponível, aliado à qualificação da equipe, é um diferencial: “Aparelhos como a angiotomografia de coronárias e a ressonância cardíaca – que conseguem visualizar o coração em 3D e são capazes de identificar se há resíduos depositados nas paredes das artérias do coração e malformações vasculares –, além do setor de Medicina Nuclear, possibilitam aos cardiologistas da emergência realizar os atendimentos de maneira ágil e abrangente, adotando as condutas clínicas adequadas a cada caso, com qualidade e segurança”.