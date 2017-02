Metrô de São Paulo terá wifi grátis em 40 estações

A oferta de rede gratuita de wifi será ampliada para 40 estações do Metrô de São Paulo até 19 de fevereiro após parceria entre o governo do estado e a iniciativa privada. As seis estações que atualmente contam o serviço terão a cobertura de sinal ampliada.

Hoje (5) começa a primeira etapa do projeto, na qual 20 estações terão o sinal disponível nas áreas livres e nas áreas pagas, com exceção das plataformas. “Serão 40 estações de metro com wifi gratuito, inclusive nas áreas livres das estações, menos nas áreas de embarque por questão de segurança”, disse o governador Geraldo Alckmin, em nota.

As demais 20 estações, que passarão a contar com o wifi a partir do dia 19, terão o sinal aberto em caráter de teste. A operação plena do novo serviço de wifi no Metrô ocorrerá no dia 1º de março nas 40 estações, divididas pelas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás.

As estações terão capacidade para receber, em média, mais de 400 acessos simultâneos, com velocidade média de 1 megabit por segundo (Mbps) para o usuário. Nas estações de maior fluxo, essa capacidade deve superar 2 mil usuários, com uso de fibra óptica e equipamentos de propagação de wifi para alta densidade de usuários.

O usuário deve se cadastrar com nome, e-mail e telefone, além de aceitar as condições de uso na tela que abrirá automaticamente após a seleção do wifi gratuito da estação. Também será possível usar os dados do Facebook ou Linkedin para o cadastro. Cada pessoa poderá usar a rede por 15 minutos. Após esse período, a reconexão pode ser feita novamente. Não há limite para o número de acessos.

Estações com wifi ativado a partir de 5 de fevereiro:

Linha 1-Azul: Armênia, São Joaquim, Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, Santa Cruz, Santana e Jabaquara.

Linha 2-Verde: Brigadeiro, Trianon-Masp, Tamanduateí e Vila Prudente.

Linha 3-Vermelha: Marechal Deodoro, Santa Cecília, Brás, Patriarca, Carrão, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança e Sé.

Estações com wifi ativado a partir de 19 de fevereiro:

Linha 1-Azul: São Bento, Luz, Portuguesa-Tietê, Vila Mariana e Tucuruvi.

Linha 2-Verde: Consolação, Clínicas, Vila Madalena e Sacomã.

Linha 3-Vermelha: Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Penha, República, Anhangabaú, Bresser, Belém e Palmeiras-Barra Funda.

Linha 5-Lilás: Santo Amaro e Largo Treze.