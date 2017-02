Morte de estrela ajuda a acessar criação de novo sistema planetário

O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar a foto da morte brilhante de uma estrela, localizada na nebulosa do Ovo Podre.

A foto foi publicada no site da NASA e mostra a gigante vermelha OH231.8+4.2, que está morrendo e perdendo suas camadas. Dentro de vários milhares de anos, a matéria que atualmente a estrela está perdendo deverá dar origem a um sistema planetário.

A nebulosa do Ovo Podre se encontra na constelação de Puppis à distância de mais de 5.000 anos-luz da Terra. A constelação tem muito enxofre e foi por esta razão que ela recebeu seu nome.

O telescópio Hubble foi lançado ao espaço em 24 de abril de 1990 por via do ônibus espacial Discovery. No dia seguinte, o observatório atingiu a órbita terrestre baixa e iniciou seu trabalho. O Hubble é capaz de estudar o espaço nas faixas de radiação visível, infravermelha e ultravioleta.

O aparelho, segundo estimativas, não sairá da órbita antes do ano de 2030.