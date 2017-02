Engenheiros do MIT criam robô 'invisível' à base de hidrogel

Cientistas do famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, conseguiram construir um robô "invisível" feito 90% de água que consegue, com suas "garras", pescar rapidamente peixes sem machucá-los.

O projeto, conduzido pelo mecânico Xuanhe Zhao e que foi matéria da publicação científica "Nature Communications", foi construído a base de hidrogel, usado atualmente em várias aplicações no setor médico, mas quase nunca no da robótica.

Unindo "cubos" do material, água é injetada nos "tentáculos" transparentes, que assim conseguem se mover mais rapidamente. Todas as peças do robô são confeccionadas em uma impressora 3D e cortadas em um sistema de laser.

"Estes materiais foram usados até agora principalmente no âmbito médico porque o hidrogel é um material biocompatível, mas deixando-o mais resistente e criando espaço no seu interior [para a água], os pesquisadores norte-americanos o adaptaram para a robótica", disse a cientista Cecilia Laschi do Instituto da Escola de Sant'Anna, em Pisa, na Itália.

Essas características fazem com que esse robô possa ser utilizado para pescar peixes sem machucá-los, já que as "garras" são maleáveis, mas também possa ter outras funções, como implantes médicos ou até uso na indústria bélica.

"Um aspecto interessante é que estes materiais são transparentes não só à luz, mas também ao som. Essa é uma característica que faz com que ele seja interessante também para o setor militar porque ele não seria visto, por exemplo, pelos sonares" de embarcações e submarinos, explicou Laschi.