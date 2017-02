Depressão pode intensificar complicações cardíacas

A depressão não é apenas uma complicação psicológica, mas também física, que altera o sistema nervoso. Por isso, quem sofre com essa doença apresenta uma produção alterada de hormônios que são mediadores de inflamação e que, por consequência, aumentam o risco de doenças cardíacas, como a aterosclerose.

Segundo o cirurgião cardíaco de São Paulo, Dr. Marcelo Sobral, a depressão ainda pode causar o infarto devido à aceleração e alteração dos batimentos cardíacos. “Pacientes que sofrem com essa doença tendem a ter níveis elevados de proteína C Reativa, que é um marcador inflamatório, elevando os níveis de cortisol e noradrenalina no sangue, o que prejudica ainda mais a saúde do coração”, complementa o especialista.

Além disso, é comum que pessoas depressivas façam menos exercícios, alimentem-se mal e desistam de seguir o tratamento recomendado pelo médico com facilidade, o que aumenta mais ainda o risco de desenvolver problemas cardíacos.

