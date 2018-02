Confira programação dos blocos de rua no Rio neste sábado pós-carnaval

Após quatro dias de Carnaval com diversos blocos de rua, o sábado (17) no Rio de Janeiro também contará com programação extensa. Há dezenas de blocos espalhados por diversas partes da cidade e em diferentes horários.

Confira a lista dos blocos que foram programados para este sábado, de acordo com agenda previamente divulgada pela Riotur:

Bafafá, Ipanema, Zona Sul, Concentração às 9h, desfile às 9h, encerra às 13h. Local: Praia de Ipanema, Posto 9

Banda da Penha, Penha, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Largo da Rua Couto

Banda de Ipanema, Ipanema, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 17h30, encerra às 21h. Local: Praca General Osório

Banda Devassa, Penha, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Rua Patagônia

Bater Funk, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentração às 13h, desfile às 14h, encerra às 17h. Local: Posto 10 do Recreio

Berço do Samba, Lapa, Centro, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa)

Bloco da Ressaca, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Rua Barros de Alarcão

Bloco das Poderosas, Centro, Centro, Concentração às 07h, desfile às 09h, encerra às 13h. Local: Av. Pres. Antonio Carlos em frente ao Terminal Menezes Cortes

Bloco EVA, Barra da Tijuca, Barra/JPA, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerra às 16h. Local: Arena Blocos

Chulé de Santa, Santa Teresa, Centro, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerra às 15h. Local: Largo do Curvelo

Ciganas Feiticeiras de Olaria, Olaria, Zona Norte, Concentração às 17h, desfile às 19h, encerra às 21h. Local: Rua Paranhos, esquina com João Rego

É Pequeno mas não amolece, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerra às 20h. Local: Praça Professor Henrique Niremberg

Eu Amo Cerveja, Lapa, Centro, Concentração às 13h, desfile às 13h, encerra às 17h. Local: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa)

Fuzuê... Só Alegria Pra Você!, Del Castilho, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerra às 22h. Local: Rua Chapadinha, nº 02

GRBC Deixa Que Eu Te Atravesso, Brás de Pina, Zona Norte, Concentração às 14h, desfile às 17h, encerra às 20h. Local: Rua Rio Preto

Mistura de Santa, Santa Teresa, Centro, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerra às 22h. Local: Mirante do Rato Molhado

Mulheres de Chico, Leme, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 15h, encerra às 20h. Local: Praia do Leme, próximo ao Costão

O Fervo, Estácio, Centro, Concentração às 14h, desfile às 18h, encerra às 20h. Local: Rua Maia de Lacerda

Os 300, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentração às 16h30, desfile às 17h, encerra às 22h. Local: Largo da Tapiranga

Pela Saco, Botafogo, Zona Sul, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerra às 21h. Local: Praça Corumbá

Quizomba, Lapa, Centro, Concentração às 09h, desfile às 10h, encerra às 15h. Local: Rua do Riachuelo nº7

Se Essa Rua Fosse Minha, Flamengo, Zona Sul, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerra às 16h. Local: Praça Sandro Moreira

Sem Saída, Botafogo, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerra às 20h. Local: Rua General Severiano, em frente ao nº 70

Sepulta Carnaval, Engenho de Dentro, Zona Norte, Concentração às 14h, desfile às 17h, encerra às 20h. Local: Rua Ana Leonídia

Sufridos de Copacabana, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 16h, encerra às 22h. Local: Praça Manuel Campos da Paz

Superbacana, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerra às 19h. Local: Praça Afonso Pena

Unidos do Caraxué, Ilha de Paquetá, Centro, Concentração às 15h, desfile às 16h, encerra às 18h. Local: Rua cerqueira 74

Vaca Atolada dos Embaixadores da Folia, Lapa, Centro, Concentração às 14h, desfile às 17h, encerra às 18h30. Local: Av. Gomes Freire

Vem Comigo Cachaçada, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 17h, encerra às 19h. Local: Rua Paramopama, em frente ao restaurante Bom Demais

7 de Paus, Vila isabel, Tijuca e Adj, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Av. 28 de Setembro c/ Rua Visc. De Abaeté

Aí Sim, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 14h, desfile às 14h, encerra às 18h. Local: Praça Xavier de Brito