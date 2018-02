Confira programação dos blocos de rua no Rio neste domingo pós carnaval

Após quatro dias de Carnaval com diversos blocos de rua, o domingo (18) no Rio de Janeiro também contará com programação extensa. Há dezenas de blocos espalhados por diversas partes da cidade e em diferentes horários.

Confira a lista dos blocos que foram programados para este domingo, de acordo com agenda previamente divulgada pela Riotur:

Rio de Janeiro terá dezenas de blocos espalhados pela cidade neste domingo

Bangay Folia, Bangu, Zona Oeste, Concentra às 16h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Rua 12 de Fevereiro

Bloco Galasextou, São Cristóvão, Centro, Concentra às 16h, desfile às 20h, encerra às 22h. Local: Rua General Almerio de Moura

Boêmios da Lapa, Lapa, Centro, Concentra às 14h, desfile às 14h, encerra às 18h. Local: Rua Joaquim Silva

Boka de Espuma, Botafogo, Zona Sul, Concentra às 16h, desfile às 18h, encerra às 22h. Local: Rua Marquês de Olinda

Bonde da Folia, Santa Teresa, Centro, Concentra às 12h, desfile às 14h, encerra às 18h. Local: Rua Fonseca Guimarães

Broxadão, Copacabana, Zona Sul, Concentra às 14h, desfile às 16h, encerra às 18h. Local: Avenida Atlântica, esquina com Rua Figueiredo de Magalhães

Conjunto Habitacional Barangal, Ipanema, Zona Sul, Concentra às 09h, desfile às 10h30, encerra às 15h. Local: Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 9

Fofoqueiros de Plantão, Jardim Botânico, Zona Sul, Concentra às 10h, desfile às 12h, encerra às 16h. Local: Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Pacheco Leão

Giro do Arar, Madureira, Zona Norte, Concentra às 09h, desfile às 11h, encerra às 15h. Local: Parque Madureira

Monobloco, Aterro do Flamengo, Zona Sul, Concentra às 06h, desfile às 09h, encerra às 12h. Local: Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões

Papudinho do Rio Comprido, Rio Comprido, Centro, Concentra às 12h, desfile às 14h, encerra às 20h. Local: Praça Condessa Paulo de Frontin

Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta!, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentra às 18h, desfile às 18h, encerra às 21h. Local: Praça Jerusalém

Seu Veneno Me Alimenta, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentra às 13h, desfile às 14h, encerra às 19h. Local: Posto 10 do Recreio

Tamo Junto in Folia, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentra às 16h, desfile às 18h, encerra às 22h. Local: Rua Figueiredo Camargo com Rua Irerê

Tô no Recreio, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentra às 16h, desfile às 16h, encerra às 19h. Local: Avenida Lucio Costa, em frente ao Posto 10

União dos Blocos da Ilha do Governador, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentra às 10h, desfile às 10h, encerra às 16h. Local: Praça Iaiá Garcia

Virilha de Minhoca, Bangu, Zona oeste, Concentra às 18h, desfile às 19h, encerra às 22h. Local: Rua Fonseca 1078