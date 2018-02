Viradouro ganha título e volta ao grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro

A escola de samba Unidos do Viradouro, de Niterói, é a campeã do grupo da Série A do Carnaval do Rio de Janeiro. Com o título, a agremiação ganha o direito de voltar a desfilar no grupo Especial em 2019. O segundo lugar ficou com a escola Unidos de Padre Miguel e o terceiro com a Unidos do Porto da Pedra.

Com o enredo Vira a cabeça, pira o coração! Loucos gênios da criação! , a escola decidiu falar das loucuras e das criações de grandes gênios da história que conseguiram deixar grandes legados como a energia e a aviação. A Unidos de Padre Miguel teve como tema neste ano O Eldorado submerso: delírio tupi-parintintin, que levou para a Marquês de Sapucaí a cultura indígena.

Já a Porto da Pedra trouxe para avenida o enredo Rainhas do Radio - Nas ondas da Emoção, o Tigre coroa as divas da canção!, em homenagem às dez cantoras que foram eleitas Rainha do Rádio, em concurso que ganhou mais notoriedade quando começou a ser realizado pela Rádio Nacional.