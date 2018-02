Em Brasília, cortejo e forró marcam as despedidas do carnaval

A capital federal ainda aproveita as últimas horas da Quarta-Feira de Cinzas para festejar. Encerrando a programação carnavalesca, os grupos Filhos do Zé e Bloco do Forró se apresentarão logo mais na zona central da cidade. Ambas as festas são gratuitas.

O Bloco Filhos do Zé levará cortejo de afoxé-ijexá para o entorno do Museu Nacional da República, a partir das 18h30.

Além das músicas marcadas pela percussão afro, eles prometem samba e marchinhas. Este é o segundo ano em que o grupo participa da folia carnavalesca.

Um pouco mais tarde, às 20h, é o Forró do B que coloca os candangos para arrastar sandálias ao som de percussão, rabeca e outros instrumentos tradicionais. Cantora e rabequeira, Maísa Arantes explica que o grupo pesquisa e apresenta aos populares o chamado lado B dos discos ou cantores menos conhecidos.

A festa acontece na Praça Central do Conic. “A gente já faz uma ocupação no Conic desde junho do ano passado, sempre às quartas, e a gente inventou o forró-folia para esta Quarta-Feira de Cinzas”, detalha Maísa. A região comercial fica no centro de Brasília e reúne especialmente comerciantes e população em situação de rua. “Eles se arrumam para dançar, dançam com quem também vai para a festa. É bem legal”, resume.