Sapucaí recebe escolas mirins nesta terça-feira

Nesta terça-feira (13), mais de dez agremiações irão desfilar na Sapucaí a partir das 18h. A primeira a atravessar a Avenida é a Tijuquinha do Borel. As escolas têm 30 minutos para mostrar a sua evolução na Passarela do Samba. A partir das 16h, os portões serão abertos para público e, o melhor, o acesso à arquibancada é gratuito, mas só é permitida a entrada de crianças a partir de três anos completos.

O Cortejo Mirim, formado pelo rei momo, rainha, princesas e cidadão samba mirim, iniciará o evento às 17 horas. Além do Cortejo Oficial do carnaval carioca, participa o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Associação das Escolas Mirins do Rio de Janeiro.

Uma novidade este ano é a participação do cantor Elymar Santos no desfile da escola de samba mirim Miúda da Cabuçu. Elymar terá a incumbência de apresentar os homenageados Chiquinho e Maria Helena pela agremiação no carnaval deste ano.

Confira a ordem dos desfiles:

1 – Tijuquinha do Borel

2 – Golfinhos do Rio de Janeiro

3 – Inocentes da Caprichosos

4 – Ainda Existem Crianças na Vila Kenedy

5 – Miúda do Cabuçu

6 – Nova Geração do Estácio

7 – Pimpolhos da Grande Rio

8 – Filhos da Águia

9 – Império do Futuro

10 – Aprendizes do Salgueiro

11 – Estrelinha da Mocidade

12 – Corações Unidos do Ciep

13 – Herdeiros da Vila

14 – Petizes da Penha

15 – Infantes do Lins

16 – Mangueira do Amanhã