Ludmilla arrasta multidão ao Centro em estreia de bloco

A cantora Ludmilla estreou, nesta terça-feira (13), no carnaval de rua do Rio de Janeiro levando milhares de foliões ao Centro da cidade. O Fervo da Lud teve ainda Nego do Borel, Jojo Toddynho, Ferrugem e os grupos Clareou e Vou pro Sereno como atrações.

Ludmilla levou seu funk, mas também atacou de axé, para enlouquecer o público. Jojo Todynho embalou com "Que Tiro Foi Esse?", e também cantou seus funks.

A estimativa, segundo a organização, é de que 200 mil tenham acompanhado o bloco.