Confira programação dos blocos de rua no Rio desta terça-feira

Após uma segunda-feira de Carnaval com diversos blocos de rua, a terça-feira (13) no Rio de Janeiro também conta com programação extensa.

Confira a lista dos blocos que foram programados para esta terça, de acordo com agenda previamente divulgada pela Riotur:

Vem Comigo, Vila Cosmos, Zona Norte, Concentração às 14h, desfile às 17h30, encerramento às 19h. Local: Rua Itacambira

A Rocha da Gávea, Gávea, Zona Sul, Concentração às 8h, desfile às 9h, encerramento às 13h. Local: Praça Santos Dumont

Acadêmicos do Engenho de Dentro, Engenho de Dentro, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Venâncio Ribeiro, 585.

Alegria do Guarabu, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 14h, encerramento às 18h. Local: Rua Luis Gomes.

Amigos da Esquina de Madureira - Fla Esquina, Madureira, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Praça de Magno.

Amigos da Onça, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 17h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Praça Manoel Bandeira.

Amigos da Sueca da Pedro Américo, Catete, Zona Sul, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Pedro Américo, nº 371.

Amigos do Zé, Cosmos, Zona Oeste, Concentração às 19h, desfile às 21h, encerramento às 22h. Local: Rua Beira Rio, em frente ao nº 1313.

Bafo do Peru, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Tapiranga (Largo).

Bagunça Meu Coreto, Laranjeiras, Zona Sul, Concentração às 09h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Praça São Salvador

Baile do Negrão, Madureira, Zona Norte, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Viaduto Negrão de Lima

Bambas do Catete, Catete, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Praça do Poeta

Bambas do Curuzu, São Cristóvão, Centro, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Curuzu, nº 87

Banana Com Queijo, Realengo, Zona Oeste, Concentração às 15h, desfile às 16h, encerramento às 21h. Local: Rua Tecobé

Banda da Amizade, Lapa, Centro, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Tadeu Kosciusko

Banda da Glória, Glória, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 16h, encerramento às 22h. Local: Rua da Glória 180

Banda da Inválidos, Lapa, Centro, Concentração às 16h30, desfile às 18h30, encerramento às 22h. Local: Rua dos Inválidos

Banda da Nega, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentração às 14h, desfile às 14h, encerramento às 20h. Local: Av. Lucio Costa 16

Banda da Penha, Penha, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Largo da Rua Couto

Banda da Saens Pena, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua Desembargador Izidro, nº 4

Banda das Quengas, Lapa, Centro, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: No meio da Rua Washington Luiz

Banda de Ipanema, Ipanema, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Jangadeiros

Banda do Andaraí, Andaraí, Tijuca e Adj, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Maxwell 542

Banda do Largo da 2ª Feira, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 15h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Conde de Bonfim, 25

Banda do Peru Pelado, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Avenida Atlântica

Banda Haddock, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Afonso Pena, nº 10

Banguçando o Coreto, Bangu, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Rua Abaeté

Batalha dos Blocos, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentração às 16h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Praia do Recreio Posto 10

Batuke de Batom, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerramento às 16h. Local: Praça Iaiá Garcia

Bicho Solto com Desculpa pra Beber, Humaitá, Zona Sul, Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Estacionamento da Cobal do Humaitá

Birita mas num cai, Madureira, Zona Norte, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Bar do Julio Fragoso

Block`n Roll, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça Iaiá Garcia

Bloco Boemios do Catruz, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 21h, desfile às 21h, encerramento às 22h. Local: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

Bloco Confetes e Serpentinas, Pedra de Guaratiba, zona oeste, Concentração às 19h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

Bloco da Coroinha, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Barros de Alarcão

Bloco da Gold / Giro do Arar, Centro, Centro, Concentração às 09h, desfile às 10h, encerramento às 15h. Local: Av. Pres. Antonio Carlos em frente ao Terminal Menezes Cortes

Bloco do Boi "Só Falta Você!", Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 18h, desfile às 18h50, encerramento às 22h. Local: Rua Barros de Alarcão

Bloco do galho, Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 16h30, desfile às 17h30, encerramento às 22h. Local: Rua Abílio Barreto (início)

Bloco do Limão, Jardim América, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça Andrade Neves

Bloco do UHH!, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 15h, encerramento às 20h. Local: Praça Serzedelo Correa

Bloco dos Cachaças, Barra da Tijuca, Barra/JPA, Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 20h. Local: Av. Lucio Costa 3604

Bloco dos Primos, Ilha de Paquetá, Centro, Concentração às 17h, desfile às 17h30, encerramento às 22h. Local: Praça Ex Combatentes

Bloco Só Te Pegando, Barra da Tijuca, Barra/JPA, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21:00:00. Local: av. Lucio Costa posto 5

Boi de Anchieta, Anchieta, Zona Oeste, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça Nossa Senhor de Nazaré

Bonecas Deslumbradas de Olaria, Olaria, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Conselheiro Paulino, nº 567

Cabeça de Chave, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 16h, encerramento às 22h. Local: Rua Duvivier, nº 40

Cachorro Cansado, Flamengo, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça José de Alencar

Caldeirão do Coqueiro, Santíssimo, Zona Oeste, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praça do Coqueiro

Canela Fina, Quintino Bocaiúva, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Pedro Reis

Cantinho do Urubu, Madureira, Zona Norte, Concentração às 20h, desfile às 20h , encerramento às22h. Local: Estrada do Portela, em frente ao nº 351

Cardosão de Laranjeiras, Laranjeiras, Zona Sul, Concentração às 11h, desfile às 13h, encerramento às 19h. Local: Rua Cardoso Júnior

Carmelitas, Santa Teresa, Centro, Concentração às 08h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Largo do Curvelo

Cata Latas do Grajaú, Grajaú, Tijuca e Adj, Concentração às 18h, desfile às 21h, encerramento às 22h. Local: Praça Nobel Rua Saviana

Cheiro na Testa, Santa Teresa, Centro, Concentração às 11h, desfile às 13h, encerramento às 17h. Local: Largo dos Guimarães

Chifrorosso, Rocinha, Zona Sul, Concentração às 19h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Rua 2

Clube do Samba, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 18h, encerramento às 19h30. Local: Avenida Atlântica

Cornos e Simpatizantes, Manguinhos, Zona Norte, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Av. Dos Democráticos 112

Deita Mas Não Dorme, Taquara, Barra/JPA, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Rua Caituba

Dragões da Riachuelo, Bairro de Fátima, Centro, Concentração às 14h30, desfile às 15h, encerramento às 18h. Local: Rua do Senado

É Tudo ou Nada?!, Humaitá, Zona Sul, Concentração às 12h, desfile às 12h, encerramento às 15h. Local: Estacionamento da Cobal do Humaitá

Embalo de Santa Tereza, Santa Teresa, Centro, Concentração às 15h, desfile às 16h30, encerramento às 19h30. Local: Largo do França

Empurra que Pega do Leblon, Leblon, Zona Sul, Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Av. Delfim Moreira

Enxota que Eu Vou, Centro, Centro, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça Tiradentes

Fecha Bar, Ilha de Paquetá, Centro, Concentração às 18h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Praia José Bonifácio

G.R.B.C. Meu Peru é Seu, Piedade, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 16h, encerramento às 19h. Local: R. Padre Manoel da Nobrega

Gambá Cheiroso, Jacarepaguá, Barra/JPA, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 22h. Local: Rua Bruno Giorgi s/n

Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo, Catete, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Largo do Machado

Meu Bem, Volto Já, Leme, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Avenida Princesa Isabel

Mocidade Dependente de Deus, Aterro do Flamengo, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 18h. Local: Praia do Flamengo 72

Muceludos de Padre Miguel, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentração às 14h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Rua Pedro Melo 579

Mulheres da Vila, Vila isabel, Tijuca e Adj, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 19h30. Local: Boulevard 28 de Setembro

Ninho dos Cobras, Madureira, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 18h, encerramento às 19h. Local: Rua Carvalho de Souza

Orquestra Voadora, Aterro do Flamengo, Zona Sul, Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 22h. Local: Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões

Quero Exibir Meu Longa, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 10h, desfile às 11h30, encerramento às 16h. Local: Praça Gabriel Soares

Raízes da Vila da Penha, Vila da Penha, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Rua São João Gualberto

Rio Maracatu, Ipanema, Zona Sul, Concentração às 08h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 8

Se Me Der, Eu Como!, Tijuca, Tijuca e Adj, Concentração às 14h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Praça da Medalha Milagrosa

Sobrinhos do Tio Bio, Leblon, Zona Sul, Concentração às 09h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Posto 12

Tribo Cacuia, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Estrada do Cacuia

Tudubloco, Madureira, Zona Norte, Concentração às 09h, desfile às 11h, encerramento às 14h. Local: Parque Madureira

Último Gole, Lagoa, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Parque dos Patins

Unidos do Complexo do Alemão, Bonsucesso, Zona Norte, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Nova Brasília

Vagalume O Verde, Jardim Botânico, Zona Sul, Concentração às 08h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Rua Jardim Botânico

Virilha de Minhoca, Bangu, Zona oeste, Concentração às 18h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua Fonseca 1078