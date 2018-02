Carnaval no Marco Zero reúne atrações até a madrugada no Recife

A folia tem programação hoje (13) em todos os cantos da capital pernambucana. Os festejos no Marco Zero não têm hora para acabar. Como já é tradição, a agenda prevê muitos ritmos, shows e só termina na madrugada, depois da passagem do Orquestão.

Ao longo do dia, o concurso de agremiações tem desfile dos grupos de ursos na Avenida Dantas Barreto, a partir das 10h30, e caboclinhos, às 20h. Os clubes de frevo fecham a programação com os desfiles que começam 23h. Na Avenida do Forte, apresentam-se os maracatus de baque solto, às 12h45, e os caboclinhos, às 22horas.

No Quartel General do Frevo (Praça da Independência), sobem ao palco Spok Frevo Orquestra, Maestro Edson Rodrigues, Studio Viegas de Dança, Cia de Frevo do Recife, Lúden C&A de Dança, Maestro Duda, Cia Brasiliart de Dança e a Orquestra Fernando Borges; a partir das 17h.

A programação infantil é destaque nos parques municipais Dona Lindu, Santana, Jaqueira e Macaxeira. Nos polos de Cordeiro, Campo Grande, Alto José do Pinho, Várzea, Ibura de Baixo, os shows começam às 18h. Nos polos Linha do Tiro, Pátio de São Pedro, Ibura de Baixo, Samba na Moeda e Brasília Teimosa, a folia começa às 19 horas. Nos demais pontos, as apresentações ocorrem a partir das 20h.

Programação no Marco Zero:

Desfile de agremiações vencedoras: às 16h

Urso Cangaçá de Água Fria: das 16h às 16h20

Boi Cara Branca de Limoeiro: das 16h20 às 16h40

Tribo de Índios Tupiniquins: das 16h40 às 17h

Clube de Boneco Seu Malaquias: das 17h às 17h20

Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada: das 17h20 às 17h40

Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda: das 17h40 às 18h

Caboclinhos Carijós do Recife: das 18h às 18h20

Clube Carnavalesco Misto das Pás: das 18h20 às 18h40

Nação Maracatu Porto Rico: das 18h40 às 19h

Bloco Amantes das Flores: das 19h às 19h20

Escola de Samba Gigantes do Samba: das 19h20 às 19h40

Bloco Andaluza do Engenho Abreu: das 19h40 às 20h20

Afoxé Alafim Oyó: das 20h às 20h20

Maestro Forró & Orquestra Popular Bomba do Hemetério: das 20h30 às 21h30

Almir Rouche com participação do Som Da Terra: das 21h50 às 22h50

Alceu Valença: das 23h10 à 00h40

Elba Ramalho: das 01:00 às 2h30

Orquestrão: às 3h