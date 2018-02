Carnaval de Olinda tem encontro de maracatus e bonecos gigantes

No terceiro dia de Carnaval em Olinda, os maracatus fizeram parte da festa na Cidade Tabajara, durante o 28º Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. O evento em homenagem ao maracatu rural comemorou os 103 anos do ritmo e reuniu grupos que preservam a cultura, vindos de diversas cidades do estado.

Os bonecos gigantes, tradição do carnaval pernambucano, desfilaram mais uma vez pelas ruas de Olinda

Os tradicionais bonecos gigantes também foram a atração dos foliões que lotaram as ruas e ladeiras da cidade histórica pernambucana, onde a criatividade não faltou aos carnavalescos e fabricantes das alegorias. Teve até bonecos representando a cantora Ivete Sangalo grávida, o cantor Paul McCartney e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As fantasias coloridas dos foliões também deram o tom da alegria do Carnaval pernambucano.

Para essa noite, uma série de shows está programada no Marco Zero de Recife. Além do grupo local Frevibe, seguem a lista de programação os shows de Nando Reis e das bandas Natiruts, Devotos e Skank.