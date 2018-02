Bloco de rua tradicional homenageia David Bowie na capital paulista

O carnaval paulistano chega ao último dia com 45 blocos nas ruas. O destaque nesta terça-feira (13) fica com o tradicional Tô de Bowie, que deve atrair 50 mil pessoas para a homenagem ao artista britânico David Bowie, que morreu há dois anos. As músicas apresentadas em ritmos carnavalescos se misturam com músicas de homenageados da música brasileira que foram influenciados pelo cantor. O visual do ícone inspira fantasias de muitos que acompanham o bloco.

No bairro de Perdizes, zona oeste da capital, a atração é o Acadêmicos do Cerca Frango, que existe há 15 anos. O bloco nasceu da reunião de amigos que se encontravam todas as terças-feiras e, para manter a tradição, resolveram criar o bloco, que atualmente atrai cerca de 5 mil pessoas. Na Avenida 23 de maio, quem dá o tom é o Bloco dos Invertidos, com estimativa de público em 5 mil pessoas. Também se destaca o Cordão do Barbosa, com marchinhas autorais, no bairro do Bixiga.

Confira a programação dos blocos de hoje:

10h: Carna Kiss - Rua dos Pinheiros, 1.100 (Pinheiros)

12h: Locomotiva Piritubana - Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, 1.200 (Jardim Santo Elias)

12h30: Bloco Unidos da Rua - Rua Manoel Dutra (Bela Vista)

13h: Bloco Cheiro de Mato - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho (Campo Limpo)

13h: Bloco Eco Campos Pholia - Rua Pinhal Velho, 151 (Jardim Ibirapuera)

13h: Bloco Explode Coração - Pateo do Colégio (centro)

13h: Love Connection - Avenida Hélio Pelegrino, altura da Rua Diogo Jacome (Vila Nova Conceição)

13h: G.R.C.S.A.E.S. Extremo Sul - Rua Terezinha do Prado Oliveira (Parelheiros)

13h30: Bloco Babalotim - Avenida Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti (São Miguel)

14h: Acadêmicos do Cerca Frango - Rua Aimberê, 1.146 (Perdizes)

14h: Bloco A Copor - Mourato coelho, 629 (Vila Madalena)

14h: Bloco Tio Helião Eventos - Rua Manoel Gaya, 700 (Jaçanã/Tremembé)

14h: Bloco Tô de Bowie - Largo do Arouche (República)

14h: Bloco Akió - Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó (Freguesia do Ó)

14h: Bloco Carnavalesco Sacada da Gil - Rua Manuel Gaya 700 ao 1200 (Tremembé)

14h: Bloco Bastardo - Rua João Moura, 727 (Pinheiros)

14h: Bloco dos Invertidos - 23 de Maio - Viaduto Santa Generosa (Paraíso)

14h: Bloco Itaquerendo Folia - Praça da Estação (Itaquera)

14h: Bloco Zélia, Cássia, Rita, Carolina, Todas as minas - Rua Faustolo (Lapa)

14h: CarnaJazz - Rua Joaquim Távora (Vila Mariana)

14h: Eco Folia SP - Rua Augusta (Consolação)

14h: Família Sabotagem (Sabota) - Rua Garcia de Almeida, 40 (Jardim Hercília)

14h: G.R.C.S. Ton Ton da Vila Ede - Rua Santo Antônio de Lisboa (Vila Maria)

14h: Família na Folia - Travessa Renato Rodrigues Moreira, 130 (Jardim Verônia)

14h30: G.R.C.E.S. Unidos do Jardim Primavera - Rua Francisco de Caldas (Jardim Ana Lúcia)

15h: Folia no Glicério - Rua Conde de Sarzedas (Sé)

15h: Cordão do Barbosa - Rua Treze de Maio (Bixiga)

15h: Bloco Pagu - Pateo do Colégio (centro)

15h: Instituto Abraça - Rua Nossa Senhora da Conceição (Campo Limpo)

15h: SP Beats - Praça da República (Campos Elísios)

15h: Bloco Carnavalesco Agora Vai! - Rua João de Barros (Barra Funda)

15h: Bloco das Lokas - Rua Cônego Luiz Vieira da Silva, 200 (Parque Ipê)

15h: Bloco do Gleubs - Rua Jacinto Pereira, 172 (Jardim Panamericano Jaraguá)

15h: Bloco dos Cabeça da Cinco - Rua Charles Hoyt, 231 (Americanópolis)

15h30: Bloco Vai quem qué - Praça Padre Septimo Ramos Arante, Largo da Batata em frente à igreja (Pinheiros)

16h: Acadêmicos do Guarapiranga - Rua Ignacio Limas, 15 (Jardim Herculano)

16h: G.R.E.C Os Bambas - Rua Nossa Senhora da Conceição (Campo Limpo)

16h: Derrete Presents: Freack Chic - Alameda Olga, 170 (Barra Funda)

16h: G.R.B.C Império do Morro - Rua Inácio Dias de Oliveira, 196 (Jardim Monte Azul)

17h: G.R.C.S. Acadêmicos do Campo Limpo - Rua Nossa Senhora da Conceição (Campo Limpo)

17h: Gosplock - Praça do Patriarca (centro)

17h: Bloco do Comandante - Rua João Passaláqua (Bela Vista)

17h: Sai, hétero! - Rua Augusta, entre as ruas Matias Aires e Fernando de Albuquerque (Consolação)

18h: Bloco Valença - Rua Raphael Di Sandro (Perus)

19h30: União dos Morros - Avenida Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti (São Miguel)