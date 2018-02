Vila Isabel de Paulo Barros explora passado e futuro na Sapucaí

Com o enredo "Corra que o futuro vem aí", a Unidos de Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial, na Sapucaí. A agremiação abordou descobertas, invenções e mistérios: De onde viemos? Aonde vamos? Como escolher o futuro que queremos? O carnavalesco Paulo Barros buscou responder a essas perguntas com sua tradicional criatividade.

O cantor e compositor Martinho da Vila, que completa 80 anos nesta segunda-feira (12), veio em destaque num dos primeiros carros alegóricos. Na comissão de frente, hologramas com imagens em 3D mostraram grandes inventores da humanidade.

Porta-bandeira e mestre sala com efeito de luzes

Um dos destaques do desfile, marcado por efeitos especiais, ousadia e criatividade, foi um grande globo onde destaques corriam na horizontal, sustentados por cabos de aço.

O desfile não se pautou pela ordem cronológica dos fatos históricos. No primeiro setor, a escola falou sobre a descoberta do fogo até a nossa capacidade atual de iluminar cidades inteiras. A segunda parte falou sobre a invenção da roda, passando para as engrenagens e invenções, como o relógio.

Na sequência a escola explorou pinturas rupestres, em barro, a invenção da escrita, da imprensa e dos livros. Seguindo a evolução, vieram os celulares, a fotografia, o rádio, a televisão e o cinema.

O penúltimo setor falou sobre o transporte a partir da invenção da bússola, que permitiu ao homem orientar-se melhor nas navegações e ir mais longe a bordo de barcos, carros, trens ou aviões. Este setor falou também da paixão exploradora do homem, inclusive na busca por desvendar mistérios no fundo do mar.

O desfile foi fechado com uma reflexão: “Como será o amanhã?”, com uma mensagem otimista do carnavalesco.

Leia o samba da Vila Isabel:

Quem quer tocar o horizonte

E conhecer o que virá

Mergulhe fundo, o passado é a fonte

Quem nunca foi, jamais será

O fogo que arde na alma da gente

Aquece quem sente e faz proteger

Forja o sonho, ilumina a mente

Brilha no meu ser

O mundo gira nas voltas da Vila

Rodas da vida que movem moinhos

No sopro de um novo tempo, força do pensamento

Conduzindo novos caminhos

Destinos moldados na palma da mão

Lições da história pra se folhear

Os livros inspiram a evolução

Um click nos leva pra qualquer lugar

Nas ondas do rádio ou na televisão

Na sétima arte que mostra até mais

Ensinamentos, efeitos bem mais que especiais

Aventureiros cruzaram o oceano

Levaram o sonho pro fundo do mar

Riscaram o espaço e deram um passo

Maior que o homem podia imaginar

Hoje pensar em ciência

É ter consciência do que está por vir

Então pra que discutir

Corra que o futuro vem aí

O povo do samba, é vanguarda popular

Mora nos macacos e no Boulevard

Vem aqui aprender, “minha vila tá legal”

“O moderno e o tradicional”