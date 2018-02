Veja como foram os desfiles de domingo do Grupo Especial no Rio

De volta ao Grupo Especial, a Império Serrano abriu os desfiles na noite de domingo (11), na Sapucaí, com o enredo "O império do samba na rota da China". Na sequência, vieram São Clemente, Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, que teve problemas com um carro e atrasou seu desfile, Mangueira e Mocidade, que fechou o primeiro dia de desfiles já com o dia clareando.

Clique nos links abaixo e veja imagens dos desfiles e detalhes do que as escolas do Grupo Especial apresentaram no Sambódromo:

Mocidade fechou o desfile de domingo