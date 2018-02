Sargento Pimenta é destaque na programação dos blocos do Rio nesta segunda

Mais de 70 blocos desfilam no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (12) de carnaval. Entre os destaques estão o Sargento Pimenta, o Afroreggae, a Banda da Inválidos e o Afoxé Filhos de Gandhi, que faz seu segundo desfile no carnaval da cidade.

Fundado em 2010, o bloco Sargento Pimenta desfila no Flamengo, bairro da zona sul do Rio, atraindo milhares de pessoas desde o início da concentração, entre a Marina da Glória e o Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo.

Sargento Pimenta tem no repertório versões de músicas dos Beatles

O nome é uma referência ao álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. O repertório do bloco é formado principalmente por versões de canções da banda de rock inglesa, interpretadas com arranjos de samba, marcha, maracatu e outros ritmos brasileiros.

Depois da estreia em 2011, no bairro de Botafogo, o sucesso foi tão grande que o bloco passou a desfilar no Aterro do Flamengo. Em 2015 e 2016, o público foi calculado em 180 mil pessoas.

A Banda da Inválidos realizou o seu primeiro desfile em 1976 e desde então, a partir da sua concentração na Rua dos Inválidos, no centro, de onde sai pelas ruas da Lapa arrastando cerca de 3 mil pessoas, público esperado também para este ano. A partir da Inválidos, o bloco segue pela Rua Riachuelo, Lavradio e Mem de Sá, retornando para a Inválidos.

Veja a lista dos blocos que desfilam hoje:

Região central

Afroreggae

Presidente Antônio Carlos, Centro

Horário: 9h

Dinossauros Nacionais

Largo São Francisco de Paula, Centro

Horário: 12h

Sem Noção

Rua dos Arcos, em frente à Fundição Progresso, Lapa

Horário: 12h

Engata no Centro

Rua Ubaldino do Amaral, entre a Rua Carlos de Carvalho e a Rua do Senado, centro

Horário: 15h

Banda da Amizade

Rua Tadeu Kosciusko, Lapa

Horário: 15h

Associação Carnavalesca Infiéis

Largo Alexandre Herculano, centro

Horário: 16h

Bambas do Curuzu

Rua Curuzu, 87, Catete

Horário: 16h

Aconteceu

Rua Áurea, Santa Teresa

Horário: 16h

Picada de Primeira

Rua dos Arcos, 24 – em frente à Fundição Progresso, Lapa

Horário: 16h

Leão da Pedra

Rua Rego Barros, Santo Cristo

Horário: 16h

Banda da Inválidos

Rua dos Inválidos, entre Mem de Sá e Henrique Valadares, Lapa

Horário: 16h30

Estratégia

Largo São Francisco de Paula, Centro

Horário: 17h

Bloco da Colônia Z-3

Praia José Bonifácio, Paquetá

Horário: 17h

Zona sul

Sargento Pimenta

Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória, Aterro

Horário: 8h

Batucada Abençoada

Em frente ao Forte de Copacabana, Copacabana

Horário: 8h

Bloco Virtual

Praça Almirante José de Noronha Leme

Horário: 8h30

Largo do Machadinho, Mas não Largo do Suquinho

Largo do Machado, Catete

Horário: 9h

Fica Comigo, Samba de Santa Clara e Pedacinho do Céu

Lagoa

Horário: 10h

Carvalho em Pé

Visconde de Caravelas, 22, Botafogo

Horário: 10h

Turbilhão Carioca

Parque dos Patins, Lagoa

Horário: 10h

Pede Passagem

Rua Jardim Botânico, esquina com Pacheco Leão, Jardim Botânico

Horário: 10h

Sou Cheio de Amor

Avenida Atlântica, 2964, Copacabana

Horário: 11h

Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto

Rua Siqueira Campos, esquina com Avenida Atlântica, Copacabana

Horário: 11h

Afoxé Raízes Africanas

Posto 6, Copacabana

Horário: 14h

Não Deixe o Rock Morrer

Rua Álvaro Ramos, Botafogo

Horário: 14h

Bandinha de Ipanema (Infantil)

Praça General Osório, Ipanema (a festa ocorre dentro da praça)

Horário: 14h30

Balança Meu Catete

Rua do Catete, 227, Catete

Horário: 15h

Boca Maldita

Rua Paula Freitas esquina com Atlântica, Copacabana

Horário: 15h

Estica do Flamengo

Praça Sandro Moreira, Flamengo

Horário: 16h

Afoxé Ylê Alá

Posto 6, Copacabana

Horário: 16h

Afoxé Filhos de Gandhi

Posto 6, Copacabana

Horário: 16h

Bloco de Segunda

Rua Marques, atrás da Cobal do Humaitá, Humaitá

Horário: 16h

Arteiros da Glória

Rua da Gloria em frente ao nº 190, Glória

Horário: 16h

Estica do Flamengo

Praça Sandro Moreira, Flamengo

Horário: 16h

Pega Rex Social Club

Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema

Horário: 16h

Coração das Crianças

Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

Horário: 18h

Grande Tijuca

Raízes do Varandão

Avenida 28 de Setembro 382, Vila Isabel

Horário: 16h

Balanço do Jamelão

Rua Botucatu, esquina com Rua Rosa e Silva, Andaraí

Horário: 16h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Deita, Mas não Dorme

Rua Caituba, Taquara

Horário: 14h

Banda do Riviera

Rua Rosalinda Brand, Condomínio Riviera, Barra

Horário: 15h

Divas do Recreio

Avenida Lúcio Costa 16,304 (Quiosque Terapia), Recreio

Horário: 15h

Grande Méier

Banda da Constança Barbosa – Galo do Méier

Rua Constança Barbosa, em frente ao nº 212, Méier

Horário: 15h

Chega Mais

Rua Padre Manoel da Nóbrega, Piedade

Horário: 15h30

Papo de Cachaça

Rua Dias da Cruz, nº 269, Méier

Horário: 16h

Zona norte

Raízes da Vila da Penha

Rua São João Gualberto, Vila da Penha

Horário: 13h

Chouriço Alegre

Beco Henedina, Oswaldo Cruz

Horário: 14h

Vem Comigo da Vila Kosmos

Rua Itacambira c/Av. Meritio, Vila Kosmos

Horário: 14h

Boi de Anchieta

Praça Nazaré, Anchieta

Horário: 16h

Amigos da Esquina de Madureira – Fla Esquina

Praça de Magno, Madureira

Horário: 16h

Banda da Penha

Largo da Rua Couto, Penha

Horário: 16h

Ciganas Feiticeiras de Olaria

Rua Paranhos, esquina com João Rego, Olaria

Horário: 17h

Cantinho do Urubu

Estrada do Portela, em frente ao nº 350, Madureira

Horário: 20h

Ilha do Governador

Polvo da Ilha

Praça Iaiá Garcia, Ribeira

Horário: 9h

Banda Inimigos da Bebida

Praça Comandante MEgé

Horário: 10h

Nova Geração do Zumbi

Rua Peixoto de Carvalho, esquina com Rua Serrão, Zumbi

Horário: 11h

Seca Copo

Rua Monjolos, 546, Pitangueiras

Horário: 13h

Acabou o Amor

Rua Domingos Mundin, em frente a Cedae

Horário: 18h

Zona Oeste

Lagarto Mama Campo Grande

Av. Glicinia com Estrada do Cabuçu, Campo Grande

Horário: 14h

Fúria de Bangu

Rua Boiobi, Bangu

Horário: 15h

Caldeirão do Coqueiro

Praça do Coqueiro, Santíssimo

Horário: 16h

Os 300

Largo da Tapiranga, Padre Miguel

Horário: 16h30

Vermelho e Preto Coirmãos

Rua Helianto, Padre Miguel

Horário: 17h

Alegria do São Bento

Rua Sidney, Padre Miguel

Horário: 17h

Tigres do Coqueito

Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horário: 17h

Bloco do Boi Só Falta Você

Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horário: 18h

Boêmios de Sepetiba

Praia de Sepetiba (Bar do Zezinho), Sepetiba

Horário: 18h

Virilha de Minhoca

Rua Fonseca, 1.078, Bangu

Horário: 18h

Confetes e Serpentinas

Onde: Praça Dr. Raul Capello Barrozo, Pedra de Guaratiba

Horário: 19h

Mocidade Unida de Magalhães Bastos

Estrada General Canrobert da Costa, esquina com Rua Carinhanha, Magalhães Bastos

Horário: 20h

Bloco Boêmios do Catruz

Praça Dr. Raul Capello Barrozo, Pedra de Guaratiba

Horário: 21h