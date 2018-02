Mocidade fecha 1º dia de desfiles fazendo uma viagem pela Índia

Última escola a entrar na Sapucaí no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, a campeã Mocidade Independente de Padre Miguel levou o enredo "Namastê... A estrela que habita em mim saúda a que existe em você", mostrando as semelhanças entre as culturas da Índia e do Brasil.

O carnavalesco Alexandre Louzada explorou as influências indianas na alimentação brasileira, e ainda fez um elo entre o líder indiano Gandhi e os pacifistas brasileiros.

A Mocidade iniciou o desfile com as bênçãos dos deuses da Índia, que dão o aval para um casamento entre o país e o Brasil. No segundo setor, foi feita a primeira relação entre os países. Os portugueses saíram nas caravelas com destino às Índias, mas aportaram no Brasil, local onde também havia ‘índias’.

Mãe Menininha do Gantois é representada em um dos carros alegóricos

Em seguida, foram lembrados os utensílios que vieram da Índia e fizeram sucesso no Brasil. As especiarias foram tratadas no quarto setor. Quando elas enfim chegaram ao Brasil, deram o toque especial no paladar e na culinária.

Na quinta parte do desfile, a Mocidade mostrou o boi indiano, sagrado, e o boi brasileiro, profano. Ao final do desfile, houve a famosa festa Holi e homenagens aos pacifistas que deixaram mensagens de paz e tolerância para os dois países: Gandhi, Chico Xavier, Betinho, Madre Tereza, Mãe Menininha, Irmã Dulce, entre outros.

Leia o samba da Mocidade:

Kamadhenu derrama leite em nosso terreiro

Ganesha tem licença do cruzeiro

Desemboca o Ganges cá no Rio de Janeiro

Os filhos de Gandhi hoje são brasileiros

Brahma foi quem guiou velas de Portugal

E trouxe a Índia ao Gantois da mãe querida

Padre Miguel chamou Shiva pro carnaval

E namastê pra todo povo da avenida

Hora de se benzer, hora de ir ao mar

Colher o sal da liberdade

Há tempo ainda!

Desobedecer pra pacificar

Como um dia fez a Índia

Theresa de Calcutá

Oh, santa senhora! oh, madre de luz!

Venha para iluminar

Esse povo de Vera Cruz

Clama o meu país

E a flor de lótus, símbolo da paz

E a vitória-régia da mesma raiz

Pela tolerância entre os desiguais

Deite e “holi”

Nesse triunfo do bem e da fé

Nehru, Dom Hélder, Chico Xavier

Rezem pra Índia e pro Brasil, ôô!

Bendita seja a Santíssima Trindade

Em Nova Déhli ou no céu tupiniquim

Ronca na pele do tambor da eternidade

O amor da Mocidade, sem início, meio e fim