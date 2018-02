A Acadêmicos do Grande Rio foi a quinta escola a entrar na avenida, homenageando o centenário de Chacrinha. Com o enredo "Vai para o trono ou não vai?", os carnavalescos Renato e Márcia Lage relembraram um dos mais tradicionais programas de auditório do país.

A escola teve um problema com o último carro alegórico, que mostraria a infância de Chacrinha. Uma das rodas quebrou e o carro não entrou na avenida, deixando um grande buraco no desfile. A escola acabou estourando o tempo em cinco minutos, perdendo pontos na apuração.

Grande Rio bota o Cassino do Chacrinha na roda

A escola abriu o desfile destacando a força da televisão, que reinava nos lares. As alas lembravam os concursos e atrações do programa, e ainda os principais artistas que já se apresentaram.

O ator Stepan Nercessian, que interpreta o Velho Guerreiro no teatro, veio representando o grande homenageado. A atriz Juliana Paes, vestida de Troféu Abacaxi, foi outro destaque. A porta-bandeira veio caracterizada de Elke Maravilha, uma das juradas mais populares do programa.

Leia o samba:

"O show não terminou”

Vou desfilar nos braços do meu povo

“Outra vez vou ficar maluco beleza”

“Agora aguenta coração”

Caminhando e cantando, seguindo a canção

Sou o Velho Guerreiro, um tropicalista

Eu não vim para explicar, vou te confundir

Se eu buzinar… leva o troféu abacaxi

“Ê baiana”… o seu balancê me encanta

Roda e avisa, vem pro meu samba

“Quero vê-la sorrir”, “quero vê-la cantar”

Se é “Maria ou João” deixa pra lá

“E por falar em saudade”

O preto e o branco da televisão

Nas ondas do rádio, tocando amores

A luta pelos “bastidores”

Minha Florinda, a flor mais linda, desabrochou

“Chacrinha”, morada que batiza o meu sucesso

Chorando de “emoções” eu me despeço

Sou Abelardo, aquele abraço

“Recife”… na veia o orgulho nordestino

No frevo dessa gente arretada

Vou me acabar no Galo da Madrugada

“Meu iaia”, quando a sirene tocar

“A massa” toda cantar

“Vai para o trono ou vai?”

Vem mulata o bumbum rebolar

Eu vou brilhar na TV ouvir de novo dizer

“Oh Terezinha! Oh Terezinha”

“Vai começar mais um Cassino do Chacrinha”

“Oh Terezinha! Oh Terezinha”

“A Grande Rio é o Cassino do Chacrinha”